Футбол
 
17:59 14.01.2026 (обновлено: 18:37 14.01.2026)
Карседо прокомментировал слова Дзюбы о Эмери
Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо, комментируя высказывание экс-нападающего "красно-белых" Артема Дзюбы в адрес бывшего наставника команды...
Новости
спорт, унаи эмери, карлос карседо, артём дзюба, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Спорт, Унаи Эмери, Карлос Карседо, Артём Дзюба, Спартак Москва, Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ)
Карседо прокомментировал слова Дзюбы о Эмери

Карседо о "тренеришке" Дзюбы: мы не были идеальными, но Эмери все доказал

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо, комментируя высказывание экс-нападающего "красно-белых" Артема Дзюбы в адрес бывшего наставника команды Унаи Эмери, заявил, что специалист доказал свой уровень работой.
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Эмери, для которого последним матчем на посту главного тренера "красно-белых" стала игра против московского "Динамо" (1:5). После этой встречи Дзюба назвал Эмери "тренеришкой".
"Не могу сказать ничего плохого о Дзюбе. Понимаю, что мы не были идеальными в "Спартаке". Что касается его высказываний, Унаи Эмери все доказал своей работой", - сказал Карседо.
Флаг футбольного клуба Спартак - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"
17:50
 
ФутболСпортУнаи ЭмериКарлос КарседоАртём ДзюбаСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
