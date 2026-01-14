Рейтинг@Mail.ru
Заявление Каллас о России вызвало гнев на Западе - РИА Новости, 14.01.2026
18:16 14.01.2026 (обновлено: 18:18 14.01.2026)
Заявление Каллас о России вызвало гнев на Западе
Заявление Каллас о России вызвало гнев на Западе
Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России свидетельствует о том, что ЕС не хочет заканчивать конфликт на Украине, написал член финской... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:16:00+03:00
2026-01-14T18:18:00+03:00
россия, в мире, украина, москва, кайя каллас, евросоюз
Россия, В мире, Украина, Москва, Кайя Каллас, Евросоюз
Мема раскритиковал заявление Каллас о санкциях против России

© AP Photo / Mohd RasfanГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Mohd Rasfan
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России свидетельствует о том, что ЕС не хочет заканчивать конфликт на Украине, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Таким образом он отреагировал на слова Каллас о том, что Брюссель намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против России.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
Вчера, 16:51
"Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения", — отметил политик.
Мема напомнил, что санкционная политика ЕС не способствует прекращению конфликта с Россией, а также подчеркнул, что Каллас продолжает продвигать идею конфискации российских активов, несмотря на признание ЕС о необходимости переговоров с Москвой.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"
10 января, 04:22
 
