МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России свидетельствует о том, что ЕС не хочет заканчивать конфликт на Украине, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения", — отметил политик.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
