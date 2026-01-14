https://ria.ru/20260114/kakhiogao-2067880461.html
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что футбольному клубу будет сложно закончить сезон на первом... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:39:00+03:00
2026-01-14T17:39:00+03:00
2026-01-14T17:40:00+03:00
футбол
спорт
хуан карлос
франсис кахигао
карлос карседо
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fa1bc3d3049794dba85c1d55a15b5c5a.jpg
https://ria.ru/20260114/spartak-2067867109.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2e56ffb446c0f6413eb501baaeaf06c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хуан карлос, франсис кахигао , карлос карседо, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Хуан Карлос, Франсис Кахигао , Карлос Карседо, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао
Кахиогао: "Спартаку" будет сложно закончить сезон на первом месте