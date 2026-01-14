Рейтинг@Mail.ru
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:39 14.01.2026 (обновлено: 17:40 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/kakhiogao-2067880461.html
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что футбольному клубу будет сложно закончить сезон на первом... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:39:00+03:00
2026-01-14T17:40:00+03:00
футбол
спорт
хуан карлос
франсис кахигао
карлос карседо
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fa1bc3d3049794dba85c1d55a15b5c5a.jpg
https://ria.ru/20260114/spartak-2067867109.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2e56ffb446c0f6413eb501baaeaf06c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хуан карлос, франсис кахигао , карлос карседо, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Хуан Карлос, Франсис Кахигао , Карлос Карседо, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартаку" будет сложно закончить сезон чемпионом, считает Кахигао

Кахиогао: "Спартаку" будет сложно закончить сезон на первом месте

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк"Спартак"
Спартак - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
"Спартак". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что футбольному клубу будет сложно закончить сезон на первом месте.
"Спартак" 5 января возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. Он уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. "Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
"Говоря о целях на сезон, мы должны выиграть следующую игру, а потом думать о следующей. Можно смотреть на вершину горы, но оступиться на первом или втором шаге и не дойти до цели. Кубок для нас тоже важен. Закончить сезон чемпионами очень сложно. Сейчас мы на шестом месте, для этого надо выиграть как минимум 10 матчей, но и этого может не хватить, Хуану Карлосу будет сложно, но мы верим в то, что у нас хороший состав, который может стать еще лучше. Цель - улучшить нашу игру", - сказал Кахигао.
Обновленная эмблема Спартака, приуроченная к столетнему юбилею клуба - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кахигао ответил на вопрос о трансферах "Спартака" зимой
17:05
 
ФутболСпортХуан КарлосФрансис КахигаоКарлос КарседоСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала