Кахигао: решение о продлении Станковича принимало руководство "Спартака"
Футбол
 
17:53 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/kakhigao-2067883566.html
Кахигао: решение о продлении Станковича принимало руководство "Спартака"
Кахигао: решение о продлении Станковича принимало руководство "Спартака" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Кахигао: решение о продлении Станковича принимало руководство "Спартака"
Руководство московского "Спартака" принимало решение о продлении соглашения с тренером Деяном Станковичем, считая необходимым сохранение стабильности в команде, РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:53:00+03:00
2026-01-14T17:53:00+03:00
Футбол, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Франсис Кахигао
Кахигао: решение о продлении Станковича принимало руководство "Спартака"

Кахигао заявил, что сохранить Станковича решило руководство "Спартака"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство московского "Спартака" принимало решение о продлении соглашения с тренером Деяном Станковичем, считая необходимым сохранение стабильности в команде, заявил журналистам спортивный директор футбольного клуба Франсис Кахигао.
Станкович был отправлен в отставку 11 ноября. Он возглавлял "красно-белых" с мая 2024 года и привел команду к четвертому месту Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошлом сезоне. 5 января его сменил испанец Хуан Карлос Карседо.
«
"Когда я пришел в "Спартак", у клуба уже был тренер. Игроки приходили и уходили, состав менялся, но руководство дало понять, что готово тратиться, чтобы состав менялся. Сейчас состав сбалансированный. Когда я приходил, в клубе было около 11 игроков с истекающими контрактами. Я впервые такое видел за время работы в футболе", - сказал Кахигао на пресс-конференции.
"Решение (о продлении) было принято руководством, в которое я вхожу. Для нас была важна стабильность. За 25 лет только одно чемпионство. В случае со Станковичем мы понимали, что стабильность может дать результат. Результата не было, и было принято такое решение", - добавил он.
"Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 29 очков.
