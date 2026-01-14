Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"

«

"Выбор в пользу Хуана Карлоса в том числе был основан на том, что мы работали вместе. У нас был большой список кандидатов на пост главного тренера. Мы рассматривали как российских, так и иностранных тренеров. Для нас было важно, чтобы тренер был успешным. Это не только успех на Кипре, но еще и в штабе Унаи Эмери, в том числе в Лиге Европы. Я предложил его, совет директоров поддержал меня на 100%. Уверен, что это тренер топ-уровня. Если у него не получится, я буду за это отвечать", - сказал Кахигао.