Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"
Футбол
 
17:50 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/kakhigao-2067882906.html
Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"
Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что примет на себя ответственность, если у тренера Хуана Карлоса...
2026-01-14T17:50:00+03:00
2026-01-14T17:50:00+03:00
футбол
карлос карседо
франсис кахигао
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260114/kakhiogao-2067880461.html
карлос карседо, франсис кахигао , спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Карлос Карседо, Франсис Кахигао , Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"

Кахигао заявил, что будет отвечать лично в случае провала Карседо в "Спартаке"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что примет на себя ответственность, если у тренера Хуана Карлоса Карседо не получится показать результат.
"Спартак" 5 января возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. Он уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. "Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
«
"Выбор в пользу Хуана Карлоса в том числе был основан на том, что мы работали вместе. У нас был большой список кандидатов на пост главного тренера. Мы рассматривали как российских, так и иностранных тренеров. Для нас было важно, чтобы тренер был успешным. Это не только успех на Кипре, но еще и в штабе Унаи Эмери, в том числе в Лиге Европы. Я предложил его, совет директоров поддержал меня на 100%. Уверен, что это тренер топ-уровня. Если у него не получится, я буду за это отвечать", - сказал Кахигао.
