Кахигао заявил, что лично ответит, если у Карседо не получится в "Спартаке"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами заявил, что примет на себя ответственность, если у тренера Хуана Карлоса Карседо не получится показать результат.
"Спартак" 5 января возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. Он уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. "Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
"Выбор в пользу Хуана Карлоса в том числе был основан на том, что мы работали вместе. У нас был большой список кандидатов на пост главного тренера. Мы рассматривали как российских, так и иностранных тренеров. Для нас было важно, чтобы тренер был успешным. Это не только успех на Кипре, но еще и в штабе Унаи Эмери, в том числе в Лиге Европы. Я предложил его, совет директоров поддержал меня на 100%. Уверен, что это тренер топ-уровня. Если у него не получится, я буду за это отвечать", - сказал Кахигао.