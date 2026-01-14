В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей

По версии следствия, во время длительных запоев женщина оставляла детей без еды. Она жестоко обращалась с четырехлетним сыном – "хватала его за горло, чтобы приглушить плач, перекрывала лицо ребенка подушкой". Отмечается, что рана на затылке ребенка загноилась из-за того, что ему в течение девяти суток не оказывалась медицинская помощь. Кроме того, женщина крала банковские карты и покупала алкоголь. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.