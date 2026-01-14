Рейтинг@Mail.ru
17:57 14.01.2026 (обновлено: 17:58 14.01.2026)
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Женщину, истязавшую своих детей и уже лишенную родительских прав, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Жительница Кобяйского района Якутии обвиняется по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним), статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, во время длительных запоев женщина оставляла детей без еды. Она жестоко обращалась с четырехлетним сыном – "хватала его за горло, чтобы приглушить плач, перекрывала лицо ребенка подушкой". Отмечается, что рана на затылке ребенка загноилась из-за того, что ему в течение девяти суток не оказывалась медицинская помощь. Кроме того, женщина крала банковские карты и покупала алкоголь. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.
"Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Женщина лишена родительских прав, дети отобраны и проживают в специализированном детском учреждении", - добавляет прокуратура.
