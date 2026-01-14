https://ria.ru/20260114/jakutija-2067885332.html
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей - РИА Новости, 14.01.2026
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей
Женщину, истязавшую своих детей и уже лишенную родительских прав, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:57:00+03:00
2026-01-14T17:57:00+03:00
2026-01-14T17:58:00+03:00
происшествия
россия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251225/sud-2064726406.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии будут судить женщину, истязавшую своих детей
В Якутии женщину будут судить за истязание собственных детей
ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости.
Женщину, истязавшую своих детей и уже лишенную родительских прав, будут судить в Якутии, сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
Жительница Кобяйского района Якутии обвиняется по статье 156 УК РФ
(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним), статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, во время длительных запоев женщина оставляла детей без еды. Она жестоко обращалась с четырехлетним сыном – "хватала его за горло, чтобы приглушить плач, перекрывала лицо ребенка подушкой". Отмечается, что рана на затылке ребенка загноилась из-за того, что ему в течение девяти суток не оказывалась медицинская помощь. Кроме того, женщина крала банковские карты и покупала алкоголь. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.
"Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Женщина лишена родительских прав, дети отобраны и проживают в специализированном детском учреждении", - добавляет прокуратура.