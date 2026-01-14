Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026
Внезапный всплеск смертности в итальянском городе прекратился, заявил мэр
17:12 14.01.2026
Внезапный всплеск смертности в итальянском городе прекратился, заявил мэр
Внезапный всплеск смертности в итальянском городе прекратился, заявил мэр
Мэр тосканского города Кастильон-Фьорентино, где произошел всплеск смертности с начала года, рассказал РИА Новости, что новых случаев с 10 января не... РИА Новости, 14.01.2026
2026
италия, тоскана
В мире, Италия, Тоскана
Внезапный всплеск смертности в итальянском городе прекратился, заявил мэр

Мэр Аньелли: загадочные смерти в Кастильон-Фьорентино прекратились

© Фото : Comune di Castiglion FiorentinoИтальянский город Кастильон-Фьорентино
Итальянский город Кастильон-Фьорентино - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Comune di Castiglion Fiorentino
Итальянский город Кастильон-Фьорентино. Архивное фото
КАСТИЛЬОН-ФЬОРЕНТИНО (Италия), 14 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Мэр тосканского города Кастильон-Фьорентино, где произошел всплеск смертности с начала года, рассказал РИА Новости, что новых случаев с 10 января не зафиксировано.
"Я обратил внимание, что за 10 дней нового года умерло 14 человек, что немало для сообщества наших размеров Но с 10 января новых случаев не происходило. В конце месяца нам надо подсчитать, какова статистика и остается ли она в нормальных рамках", - заявил Марио Аньелли.
Он подчеркнул, что все смертельные исходы отмечались среди людей в возрасте от 60 до 90 лет, и все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, в том числе онкологического характера.
По словам мэра, за весь минувший год в городке под Ареццо было зафиксировано 133 смерти. Нынешний всплеск, отметил он, может быть связан с естественным причинами, в частности, сезонными заболеваниями и холодной погодой.
"В начале года температура опускалась ниже нуля. Наверное, для России это пустяк, но для пожилых людей холода несут риск ухудшения состояний. Из медицинских органов мне говорили, что поступлений в больницы стало больше", - заявил Аньелли, отметив избыточное внимание, которое привлек его пост в соцсетях, где он впервые рассказал о проблеме.
В мэрии Кастильон-Фьорентино РИА Новости объяснили, что Аньелли "ни в коем случае не хотел сеять панику" своими заявлениями.
"Жители города не хотели бы, чтобы о нем узнали в таком ключе. Мы живем в живом и ярком городе, и такая слава доставляет им беспокойство", - сказал представитель мэрии.
