Внезапный всплеск смертности в итальянском городе прекратился, заявил мэр

КАСТИЛЬОН-ФЬОРЕНТИНО (Италия), 14 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Мэр тосканского города Кастильон-Фьорентино, где произошел всплеск смертности с начала года, рассказал РИА Новости, что новых случаев с 10 января не зафиксировано.

« "Я обратил внимание, что за 10 дней нового года умерло 14 человек, что немало для сообщества наших размеров Но с 10 января новых случаев не происходило. В конце месяца нам надо подсчитать, какова статистика и остается ли она в нормальных рамках", - заявил Марио Аньелли.

Он подчеркнул, что все смертельные исходы отмечались среди людей в возрасте от 60 до 90 лет, и все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, в том числе онкологического характера.

По словам мэра, за весь минувший год в городке под Ареццо было зафиксировано 133 смерти. Нынешний всплеск, отметил он, может быть связан с естественным причинами, в частности, сезонными заболеваниями и холодной погодой.

« "В начале года температура опускалась ниже нуля. Наверное, для России это пустяк, но для пожилых людей холода несут риск ухудшения состояний. Из медицинских органов мне говорили, что поступлений в больницы стало больше", - заявил Аньелли, отметив избыточное внимание, которое привлек его пост в соцсетях, где он впервые рассказал о проблеме.

В мэрии Кастильон-Фьорентино РИА Новости объяснили, что Аньелли "ни в коем случае не хотел сеять панику" своими заявлениями.