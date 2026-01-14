Рейтинг@Mail.ru
МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты
12:57 14.01.2026 (обновлено: 13:13 14.01.2026)
МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты
Тегеран в настоящий момент не планирует восстанавливать поврежденные в ходе ударов США и Израиля ядерные объекты, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Глава МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты

© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тегеран в настоящий момент не планирует восстанавливать поврежденные в ходе ударов США и Израиля ядерные объекты, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящий момент планов по их восстановлению нет - до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности и связанные с этим вопросы", - сказал он в интервью телеканалу Al-Manar, отрывок которого был опубликован в Telegram-канале министра.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, пишут СМИ
Вчера, 07:59
Глава МИД Ирана также добавил, что во время конфликта с Израилем и США в июне ракетному потенциалу Ирана не был нанесен серьезный ущерб, но и тот, что был, удалось восполнить.
"Ситуация в военной сфере и сфере обороны у нас сейчас намного лучше, чем в прошлом. Мы выявили как наши слабые точки, так и слабые точки врага. Наши слабые места нам удалось поправить и сейчас мы полностью готовы к самообороне", - отметил Аракчи.
При этом, как подчеркнул министр, готовность к войне не означает стремления к ней.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В мире Иран Израиль США Аббас Аракчи Дональд Трамп
 
 
