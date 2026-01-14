https://ria.ru/20260114/iran-2067789664.html
МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты
Тегеран в настоящий момент не планирует восстанавливать поврежденные в ходе ударов США и Израиля ядерные объекты, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 14.01.2026
МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты
Глава МИД: Иран не планирует сейчас восстанавливать поврежденные ядерные объекты
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Тегеран в настоящий момент не планирует восстанавливать поврежденные в ходе ударов США и Израиля ядерные объекты, заявил
глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящий момент планов по их восстановлению нет - до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности и связанные с этим вопросы", - сказал он в интервью телеканалу Al-Manar, отрывок которого был опубликован в Telegram-канале министра.
Глава МИД Ирана также добавил, что во время конфликта с Израилем
и США
в июне ракетному потенциалу Ирана
не был нанесен серьезный ущерб, но и тот, что был, удалось восполнить.
"Ситуация в военной сфере и сфере обороны у нас сейчас намного лучше, чем в прошлом. Мы выявили как наши слабые точки, так и слабые точки врага. Наши слабые места нам удалось поправить и сейчас мы полностью готовы к самообороне", - отметил Аракчи
.
При этом, как подчеркнул министр, готовность к войне не означает стремления к ней.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре
, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп
после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
. Он также объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".