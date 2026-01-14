https://ria.ru/20260114/iran-2067768793.html
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 14.01.2026
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне введения Вашингтоном пошлин для стран, ведущих дела с Тегераном, предупредил, что санкционные действия... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:44:00+03:00
2026-01-14T11:44:00+03:00
2026-01-14T11:57:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
мид ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), сша, мид ирана, иран
В мире, Тегеран (город), США, МИД Ирана, Иран
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
Иран предупредил об опасных последствиях для мировой торговли из-за пошлин США