Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 14.01.2026 (обновлено: 11:57 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/iran-2067768793.html
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 14.01.2026
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне введения Вашингтоном пошлин для стран, ведущих дела с Тегераном, предупредил, что санкционные действия... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:44:00+03:00
2026-01-14T11:57:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
мид ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, мид ирана, иран
В мире, Тегеран (город), США, МИД Ирана, Иран
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США

Иран предупредил об опасных последствиях для мировой торговли из-за пошлин США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне введения Вашингтоном пошлин для стран, ведущих дела с Тегераном, предупредил, что санкционные действия США могут иметь опасные последствия для режима международной торговли, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, а соответствующее решение вступает в силу незамедлительно.
«
"Представитель МИД напомнил об опасных последствиях односторонних принудительных мер США для системы международной торговли", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
Вчера, 08:00
 
В миреТегеран (город)СШАМИД ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала