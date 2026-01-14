Индонезия и Марокко могут выделить военных для сил в Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Индонезия и Марокко могут выделить основную часть военных для сил по стабилизации в секторе Газа, предусмотренных американским планом урегулирования в регионе, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Индонезия и Марокко, как ожидается, будут основными странами, которые предоставят солдат на данном этапе", - пишет портал.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.