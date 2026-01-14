https://ria.ru/20260114/gruzovik-2067837985.html
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае - РИА Новости, 14.01.2026
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае
Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с розливом соляной кислоты на трассе в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:35:00+03:00
2026-01-14T15:35:00+03:00
2026-01-14T15:58:00+03:00
происшествия
красноярский край
кемеровская область
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067840944_0:3:1252:707_1920x0_80_0_0_1b420909987338de90f62f8c55482fd0.jpg
https://ria.ru/20260110/moskva-2067142851.html
красноярский край
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067840944_170:0:1113:707_1920x0_80_0_0_1fd8e3202240530bc57b462acb289048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, кемеровская область, минский автомобильный завод
Происшествия, Красноярский край, Кемеровская область, Минский автомобильный завод
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае
В Красноярском крае грузовик с соляной кислотой опрокинулся на обочину
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости.
Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с розливом соляной кислоты на трассе в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает
надзорное ведомство.
По его данным, 10 января на 601-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель "МАЗа
" не справился с управлением и грузовик опрокинулся на обочину. В кабине автомобиля мужчина перевозил из Кемеровской области
16 емкостей с соляной кислотой. Во время подъема автомобиль был разгружен.
"Водитель покинул место происшествия, оставив емкости на снегу...Накануне 10 ёмкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты...Участок оцеплен и находится под охраной, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сведений о попадании вещества в водоемы не поступало", - говорится в сообщении.
В настоящее время организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова. На место происшествия выехал прокурор для координации действий правоохранительных органов и спецслужб. По данному факту организована проверка.