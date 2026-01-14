Рейтинг@Mail.ru
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае
15:35 14.01.2026
Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае
Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с розливом соляной кислоты на трассе в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, красноярский край, кемеровская область, минский автомобильный завод
Происшествия, Красноярский край, Кемеровская область, Минский автомобильный завод
© Прокуратура Красноярского края/TelegramРозлив соляной кислоты на трассе Р-255 "Сибирь"
Розлив соляной кислоты на трассе Р-255 Сибирь - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Прокуратура Красноярского края/Telegram
Розлив соляной кислоты на трассе Р-255 "Сибирь"
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с розливом соляной кислоты на трассе в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает надзорное ведомство.
По его данным, 10 января на 601-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель "МАЗа" не справился с управлением и грузовик опрокинулся на обочину. В кабине автомобиля мужчина перевозил из Кемеровской области 16 емкостей с соляной кислотой. Во время подъема автомобиль был разгружен.
"Водитель покинул место происшествия, оставив емкости на снегу...Накануне 10 ёмкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты...Участок оцеплен и находится под охраной, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сведений о попадании вещества в водоемы не поступало", - говорится в сообщении.
В настоящее время организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова. На место происшествия выехал прокурор для координации действий правоохранительных органов и спецслужб. По данному факту организована проверка.
