Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067936541.html
Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова
Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова - РИА Новости, 14.01.2026
Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступал втрое дольше коллеги из Гренландии Вивиан Моцфельдт на совместной пресс-конференции о будущем острова после... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:38:00+03:00
2026-01-14T23:38:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_611b328919d975a5fceb0ca518bb46a3.jpg
https://ria.ru/20260114/oon-2067931826.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_da36e81a0b9985916e67361a6a6af427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато, евросоюз, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Ларс Лёкке Расмуссен
Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова

Расмуссен выступал втрое дольше Моцфельдт на пресс-конференции о Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступал втрое дольше коллеги из Гренландии Вивиан Моцфельдт на совместной пресс-конференции о будущем острова после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом доме, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел Дании на совместной пресс-конференции о будущем Гренландии выступал в общей сложности 13 минут 37 секунд, тогда как его коллега с острова - 4 минуты 34 секунды, что составляет около 75% и 25% времени соответственно. При этом именно датский министр предоставлял слово журналистам и определял, какие вопросы будут заданы. Представительница Гренландии большую часть мероприятия стояла рядом с ним, не выступая.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Эксперты ООН предостерегли США от попыток изменить статус Гренландии
Вчера, 22:45
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Вчера, 22:10
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюзЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала