Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступал втрое дольше коллеги из Гренландии Вивиан Моцфельдт на совместной пресс-конференции о будущем острова после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом доме, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.