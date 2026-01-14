Глава МИД Дании выступал дольше коллеги из Гренландии о будущем острова

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступал втрое дольше коллеги из Гренландии Вивиан Моцфельдт на совместной пресс-конференции о будущем острова после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом доме, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел Дании на совместной пресс-конференции о будущем Гренландии выступал в общей сложности 13 минут 37 секунд, тогда как его коллега с острова - 4 минуты 34 секунды, что составляет около 75% и 25% времени соответственно. При этом именно датский министр предоставлял слово журналистам и определял, какие вопросы будут заданы. Представительница Гренландии большую часть мероприятия стояла рядом с ним, не выступая.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.