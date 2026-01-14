Рейтинг@Mail.ru
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных - РИА Новости, 14.01.2026
23:34 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067936235.html
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
Германия отправит в Гренландию в рамках военной разведывательной миссии 13 военнослужащих, сообщает минобороны ФРГ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:34:00+03:00
2026-01-14T23:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
https://ria.ru/20260114/ssha-2067929227.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных

Минобороны ФРГ: Германия отправит в Гренландию 13 военных

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Германия отправит в Гренландию в рамках военной разведывательной миссии 13 военнослужащих, сообщает минобороны ФРГ.
"Завтра утром бундесвер отправит в Нуук (Гренландия - ред.) транспортный самолет Airbus A400M с разведывательной группой из 13 военнослужащих. Разведка на месте будет проводиться совместно с представителями других европейских стран-партнеров", - говорится в сообщении минобороны для СМИ.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
Вчера, 22:19
Как уточнили в министерстве, миссия проводится по приглашению Дании и пройдет с 15 по 17 января.
Целью миссии заявлено изучение общих условий для возможного военного участия в рамках оказания помощи Дании в обеспечении безопасности в регионе.
Газета Bild ранее сообщила о том, что миссия стран ЕС по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США.
По информации издания, помимо задачи по обучению в Гренландии горных стрелков, также рассматривается возможность участия в обеспечении безопасности острова военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Вчера, 22:10
 
В миреГренландияГерманияДанияДональд ТрампМинобороны ГерманииBildЕвросоюз
 
 
