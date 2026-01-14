Рейтинг@Mail.ru
Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067932334.html
Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании
Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании - РИА Новости, 14.01.2026
Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании
Дания и Гренландия не допускают инвестиции из КНР на острове и намерены продолжать эту политику, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:51:00+03:00
2026-01-14T22:51:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
нато
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_611b328919d975a5fceb0ca518bb46a3.jpg
https://ria.ru/20260114/daniya-2067926591.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_da36e81a0b9985916e67361a6a6af427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, нато, марко рубио, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, НАТО, Марко Рубио, Евросоюз
Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании

Расмуссен: Гренландия будет допускать инвестиции из КНР на острове и дальше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Дания и Гренландия не допускают инвестиции из КНР на острове и намерены продолжать эту политику, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
"Речь в основном шла о безопасности. И, как я уже сказал, хотя сейчас нет немедленной угрозы со стороны Китая и России - по крайней мере такой угрозы, с которой мы не могли бы справиться, - мы не можем допустить, например, китайских инвестиций. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Гренландией и Данией. Когда около 10 лет назад в рамках инициативы (КНР – ред.) "Один пояс, один путь" обсуждались китайские инвестиции в инфраструктуру Гренландии, мы этого не допустили. Поэтому сегодня в Гренландии нет китайского присутствия. Но существует обеспокоенность: а не появится ли оно через 10 или 20 лет? Не появится, потому что наши гренландские друзья ввели механизмы проверки инвестиций и так далее. И Дания, безусловно, находится на правильной стороне истории, и поэтому мы будем продолжать делать то, что уже делали", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
22:10
 
В миреГренландияДанияСШАЛарс Лёкке РасмуссенДональд ТрампНАТОМарко РубиоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала