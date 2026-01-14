Гренландия не допускает инвестиции из КНР, заявил глава МИД Дании

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Дания и Гренландия не допускают инвестиции из КНР на острове и намерены продолжать эту политику, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме.