Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт - не удалось изменить позицию США по вопросу острова.

"Сейчас есть диалог в рамках НАТО , мы хотим нарастить усилия, и, надеюсь, это также сможет учесть часть обеспокоенностей президента (США Дональда Трампа – ред.). Но я не говорю, что теперь все решено - это не так. Нам не удалось изменить американскую позицию. Очевидно, что у президента есть это желание завладеть Гренландией. Мы очень четко дали понять, что это не в интересах королевства. В Гренландии есть правительство, поддерживаемое тремя четвертями населения. Премьер (Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен – ред.) очень ясно заявил вчера, что Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания. И это общая позиция", - сказал он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.