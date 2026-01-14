Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 14.01.2026 (обновлено: 23:11 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067931724.html
Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова
Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова - РИА Новости, 14.01.2026
Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:44:00+03:00
2026-01-14T23:11:00+03:00
дания
гренландия
сша
в мире
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_994b78d7942a2661103bee557d70ed1b.jpg
https://ria.ru/20260114/ssha-2067929227.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
дания
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_14:0:2550:1902_1920x0_80_0_0_47addeb8962f93cf0b657a63b055f464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, гренландия, сша, в мире, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, евросоюз, нато, марко рубио
Дания, Гренландия, США, В мире, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Евросоюз, НАТО, Марко Рубио
Главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по вопросу острова

Расмуссен: главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по острову

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт - не удалось изменить позицию США по вопросу острова.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
22:19
"Сейчас есть диалог в рамках НАТО, мы хотим нарастить усилия, и, надеюсь, это также сможет учесть часть обеспокоенностей президента (США Дональда Трампа – ред.). Но я не говорю, что теперь все решено - это не так. Нам не удалось изменить американскую позицию. Очевидно, что у президента есть это желание завладеть Гренландией. Мы очень четко дали понять, что это не в интересах королевства. В Гренландии есть правительство, поддерживаемое тремя четвертями населения. Премьер (Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен – ред.) очень ясно заявил вчера, что Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания. И это общая позиция", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
22:10
 
ДанияГренландияСШАВ миреДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенЕвросоюзНАТОМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала