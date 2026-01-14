Главы МИД Дании и Гренландии выступят после переговоров в Белом доме

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт выступят на пресс-конференции после своего визита в Белый дом, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты уже собрались у входа в посольство Дании в Вашингтоне в ожидании министров.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джеем Ди Вэнсом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.