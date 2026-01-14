Главы МИД Дании и Гренландии выступят после переговоров в Белом доме

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт выступят на пресс-конференции после своего визита в Белый дом, передает корреспондент РИА Новости.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.