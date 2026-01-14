В администрации столицы Гренландии отказались комментировать притязания США

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В администрации коммуны Сермерсоок, в которую входит столица Гренландии Нуук, после просьбы прокомментировать ситуацию с угрозами США заявили РИА Новости, что не будут отвечать ни на какие вопросы журналистов.

"Муниципалитет в настоящее время недоступен для интервью и не будет отвечать на какие-либо вопросы", - ответили агентству в администрации.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.