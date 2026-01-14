Медведчук прокомментировал ситуацию с Гренландией

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вопрос Гренландии не является последним в повестке у президента США Дональда Трампа, он не остановится и пойдет дальше, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Даже если США заберут Гренландию себе, одного острова им будет недостаточно, им нужна будет Канада. С географией спорить бесполезно — большая часть будущего транспортного коридора является канадскими территориальными водами. Поэтому волноваться нужно не только в Копенгагене, но и в Оттаве", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, Трамп активно ломает правила игры в международных отношениях. Но когда западные аналитики сравнивают российскую спецоперацию и ситуацию с Гренландией, то сравнение, отмечает Медведчук, получается некорректное. "Россия возвращает свои исторические земли, где есть лояльное ей население, а война, как не раз указывал Владимир Путин, имеет черты гражданского конфликта. Население Гренландии исторически с США никак не связано. В случае с Гавайями это решили просто — заселили острова некоренным населением. Сегодня там только 10% коренных гавайцев. Но одно дело — селиться на солнечных островах в Тихом океане, где вечное лето, а другое — ехать жить среди снегов, айсбергов и низких температур, где вечная зима", - добавил Медведчук.
Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.
Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски у Российской империи, госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.
В последнее время Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности. На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над островом или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.