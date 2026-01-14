Рейтинг@Mail.ru
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"
Футбол
 
12:46 14.01.2026 (обновлено: 12:55 14.01.2026)
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"
Российский защитник Кирилл Гоцук перешел в московский футбольный клуб "Торпедо", сообщается на официальном сайте автозаводцев. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
кирилл гоцук
нижний новгород
торпедо (москва)
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067392307.html
кирилл гоцук, нижний новгород, торпедо (москва), трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Кирилл Гоцук, Нижний Новгород, Торпедо (Москва), Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"

Гоцук вернулся в Россию из Турции и подписал контракт с "Торпедо"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский защитник Кирилл Гоцук перешел в московский футбольный клуб "Торпедо", сообщается на официальном сайте автозаводцев.
Детали контракта Гоцука не разглашаются, в "Торпедо" он будет выступать под 24-м номером.
Первую половину сезона Гоцук провел в турецком клубе "Серик Беледиеспор", сыграл 17 матчей и забил один мяч.
Гоцуку 32 года. Защитник с 2020 по 2025 год выступал за "Нижний Новгород", принял участие в 168 матчах команды, что является клубным рекордом. Также Гоцук выступал за "Елец", липецкий "Металлург", ярославский "Шинник", самарские "Крылья Советов" и курский "Авангард".
Константин Савичев (слева) - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
12 января, 15:33
 
ФутболКирилл ГоцукНижний НовгородТорпедо (Москва)Трансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
