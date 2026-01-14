https://ria.ru/20260114/gotsuk-2067785204.html
Гоцук вернулся в Россию и подписал контракт с "Торпедо"
Российский защитник Кирилл Гоцук перешел в московский футбольный клуб "Торпедо", сообщается на официальном сайте автозаводцев. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гоцук вернулся в Россию из Турции и подписал контракт с "Торпедо"