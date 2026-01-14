Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан - РИА Новости, 14.01.2026
13:15 14.01.2026
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
белоруссия
россия
владимир путин
госдума рф
москва
белоруссия
россия
москва
белоруссия, россия, владимир путин, госдума рф, москва
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Москва
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан

ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан от преследования

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.
Документ внес в Госдуму на ратификацию президент России Владимир Путин. Соглашение между РФ и Белоруссией было подписано в Москве 13 марта 2025 года.
Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в случае необоснованного уголовного преследования третьими сторонами.
БелоруссияРоссияВладимир ПутинГосдума РФМосква
 
 
