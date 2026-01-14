Рейтинг@Mail.ru
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/germanija-2067898391.html
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном - РИА Новости, 14.01.2026
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном
Министерство экономики ФРГ приняло к сведению анонс президента США Дональда Трампа по пошлинам за торговлю с Ираном и ждет конкретных шагов Соединенных Штатов в РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:52:00+03:00
2026-01-14T18:52:00+03:00
в мире
германия
иран
берлин (город)
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067893929.html
https://ria.ru/20260114/kallas-2067733521.html
германия
иран
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, иран, берлин (город), дональд трамп, евросоюз
В мире, Германия, Иран, Берлин (город), Дональд Трамп, Евросоюз
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном

Венцель: Германия ждет конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ приняло к сведению анонс президента США Дональда Трампа по пошлинам за торговлю с Ираном и ждет конкретных шагов Соединенных Штатов в этой сфере; торговый оборот Германии с исламской республикой за 2024 год составил всего 1,5 миллиарда евро и с тех пор должен был сократиться, сообщил РИА Новости представитель ведомства Никлас Венцель.
Трамп во вторник объявил, что любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану
18:31
"Мы приняли к сведению заявление президента США. Теперь остается дождаться, какие конкретные дальнейшие шаги последуют. Поэтому прошу отнестись с пониманием, что в данный момент мы не можем более обстоятельно высказываться по этому поводу. Объем германо-иранского товарооборота в 2024 году составил около 1,5 млрд евро. В рейтинге торговых партнеров Германии Иран занимает 79-е место — между Кувейтом и Каймановыми островами", - заявил Венцель в ответ на запрос РИА Новости.
Он не стал напрямую отвечать, ожидает ли ведомство введения пошлин против Германии и намерен ли Берлин последовать требованиям Трампа.
Венцель привел данные германского статведомства, согласно которым к важнейшим товарным группам в торговле Ирана и Германии относятся машинное оборудование, фармацевтическая продукция, а также фрукты и орехи.
"В связи с восстановлением в октябре 2025 года санкций ООН и ЕС против Ирана (так называемый механизм снэпбэк) торговля, вероятно, продолжит сокращаться. Вследствие санкций действуют обширные запреты на экспорт и импорт, а также (санкционные - ред.) списки, в частности, в отношении крупных иранских банков", - добавил представитель минэкономики.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на германское статведомство, что в январе-ноябре 2025 года экспорт ФРГ в Иран сократился на 25% в годовом выражении и составил чуть менее 871 миллиона евро.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарову поразили слова Каллас о смене власти в Иране
09:19
 
В миреГерманияИранБерлин (город)Дональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала