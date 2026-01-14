https://ria.ru/20260114/germanija-2067898391.html
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном - РИА Новости, 14.01.2026
В Германии ждут конкретных шагов США по пошлинам за торговлю с Ираном
Министерство экономики ФРГ приняло к сведению анонс президента США Дональда Трампа по пошлинам за торговлю с Ираном и ждет конкретных шагов Соединенных Штатов в РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:52:00+03:00
2026-01-14T18:52:00+03:00
2026-01-14T18:52:00+03:00
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ приняло к сведению анонс президента США Дональда Трампа по пошлинам за торговлю с Ираном и ждет конкретных шагов Соединенных Штатов в этой сфере; торговый оборот Германии с исламской республикой за 2024 год составил всего 1,5 миллиарда евро и с тех пор должен был сократиться, сообщил РИА Новости представитель ведомства Никлас Венцель.
Трамп во вторник объявил, что любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
"Мы приняли к сведению заявление президента США. Теперь остается дождаться, какие конкретные дальнейшие шаги последуют. Поэтому прошу отнестись с пониманием, что в данный момент мы не можем более обстоятельно высказываться по этому поводу. Объем германо-иранского товарооборота в 2024 году составил около 1,5 млрд евро. В рейтинге торговых партнеров Германии Иран занимает 79-е место — между Кувейтом и Каймановыми островами", - заявил Венцель в ответ на запрос РИА Новости.
Он не стал напрямую отвечать, ожидает ли ведомство введения пошлин против Германии
и намерен ли Берлин
последовать требованиям Трампа
.
Венцель привел данные германского статведомства, согласно которым к важнейшим товарным группам в торговле Ирана
и Германии относятся машинное оборудование, фармацевтическая продукция, а также фрукты и орехи.
"В связи с восстановлением в октябре 2025 года санкций ООН
и ЕС
против Ирана (так называемый механизм снэпбэк) торговля, вероятно, продолжит сокращаться. Вследствие санкций действуют обширные запреты на экспорт и импорт, а также (санкционные - ред.) списки, в частности, в отношении крупных иранских банков", - добавил представитель минэкономики.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на германское статведомство, что в январе-ноябре 2025 года экспорт ФРГ в Иран сократился на 25% в годовом выражении и составил чуть менее 871 миллиона евро.