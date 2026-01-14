Рейтинг@Mail.ru
18:19 14.01.2026
Освобожденный из Газы уроженец Донбасса получил российское гражданство
Освобожденный из Газы уроженец Донбасса получил российское гражданство
Освобожденный из Газы уроженец Донбасса получил российское гражданство

Освобожденный из Газы уроженец Донбасса Харкин получил гражданство России

Освобожденный из Газы уроженец Донбасса Харкин получил гражданство России
© Фото : Посольство России в Израиле/Telegram
Освобожденный из Газы уроженец Донбасса Харкин получил гражданство России
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин получил гражданство России, сообщила в среду пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.
В октябре, вскоре после освобождения Максима из плена, его мать Наталья Харкин, гражданка РФ, рассказала РИА Новости, что ее сын очень хочет получить российское гражданство и обязательно оформит его.
По данным пресс-службы дипломатической миссии, посол России в Израиле Анатолий Викторов во вторник провел встречу с Максимом и Натальей.
"Викторов искренне приветствовал нашего соотечественника и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни... Викторов поздравил также Харкина с приобретением в конце 2025 года гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
На встрече посол подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина велась целенаправленная работа по скорейшему вызволению Максима из плена в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильская сторона в ответ выпустила из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки. Движение продолжает возвращать Государству Израиль останки заложников, погибших в плену.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
