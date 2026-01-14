Освобожденный из Газы уроженец Донбасса получил российское гражданство

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин получил гражданство России, сообщила в среду пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.
В октябре, вскоре после освобождения Максима из плена, его мать Наталья Харкин, гражданка РФ, рассказала РИА Новости, что ее сын очень хочет получить российское гражданство и обязательно оформит его.
По данным пресс-службы дипломатической миссии, посол России в Израиле Анатолий Викторов во вторник провел встречу с Максимом и Натальей.
"Викторов искренне приветствовал нашего соотечественника и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни... Викторов поздравил также Харкина с приобретением в конце 2025 года гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
На встрече посол подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина велась целенаправленная работа по скорейшему вызволению Максима из плена в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильская сторона в ответ выпустила из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки. Движение продолжает возвращать Государству Израиль останки заложников, погибших в плену.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.