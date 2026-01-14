Гарбузов: резиденты заняли 77% площадей бизнес-центра на улице Обручева

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Резиденты заняли уже 77% офисных площадей делового комплекса GEOLOG2, который строится на улице Обручева в Юго-Западном административном округе столицы, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что реализация проекта идет опережающими темпами. При этом объект возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

"Программа стимулирования создания МПТ остается одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Сегодня деловая инфраструктура занимает в ней особое место и составляет более 40% от общего объема согласованного строительства. Это позволяет формировать современные пространства для развития бизнеса рядом с жилыми районами. Так, благодаря новому центру на улице Обручева более 1,7 тысячи жителей столицы смогут трудоустроиться в непосредственной близости от дома", — подчеркнул Гарбузов.

Общая площадь бизнес-центра составляет более 27,1 тысячи квадратных метров. В проекте предусмотрено свыше 80 офисов различной площади. Большинство помещений уже нашли своих резидентов — компании приобретают как отдельные офисные блоки, так и целые этажи для размещения штаб-квартир.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, рабочие пространства займут площадь 17,7 тысячи квадратных метров. По его словам, строительство 18-этажного здания идет под контролем ведомства. Так, специалисты провели на объекте уже 10 выездных проверок для оценки соответствия работ и материалов утвержденным проектным решениям.

"В свою очередь, специалисты управления по контролю и надзору в области долевого строительства осуществляют постоянный мониторинг соблюдения сроков строительства и финансовой дисциплины застройщика", — добавил Слободчиков.

Среди будущих резидентов — группа компаний, работающая в сфере агропромышленной разработки и производства средств защиты растений, а также сетевой дистрибьютор уходовой косметики, представленный в 27 странах мира. Кроме того, две компании пищевой промышленности приобрели этажи в бизнес-центре для размещения головных офисов. Недавно девелопер проекта — компания HUTTON — заключила сделку с инвестором на приобретение 16-го этажа общей площадью почти 1,1 тысячи квадратных метров.

Как рассказал младший партнер и коммерческий директор компании HUTTON Денис Филиппов, площади этого бизнес-центра изначально продаются высокими темпами, в нем регулярно происходят повторные покупки и крупные сделки.

"Это важные показатели доверия к офисному рынку в целом и к нашей команде в частности", - подчеркнул он.

Первые этажи бизнес-центра отдадут под коммерческие и общественные пространства, включая зоны для работы, занятий спортом и отдыха. В подземной части предусмотрен четырехуровневый паркинг на 162 машино-места. На площади около 1,2 тысячи квадратных метров разместятся кафе, ресторан, ретейл-зона и фитнес-центр, доступные как сотрудникам бизнес-центра, так и жителям района.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.