В Гааге задержали четырех человек, забросавших камнями посольство Ирана

ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Полиция в Гааге задержала четырех человек, забросавших камнями здание посольства Ирана, сообщает региональная телерадиокомпания Omroep West.
"Во вторник вечером у здания иранского посольства в Гааге были задержаны четыре человека. По данным полиции, они забрасывали здание посольства камнями", - сообщила телерадиокомпания.
Отмечается, что несколько человек также пытались перелезть через ограждение у диппредставительства.
Согласно сообщению, ущерб был минимальным, никто не пострадал. Четверо задержанных были доставлены в полицейский участок. Их личности не разглашаются.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана . Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.