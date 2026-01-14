https://ria.ru/20260114/futbol-2067843977.html
ФИФА наложила трансферный бан на "Ростов"
Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
