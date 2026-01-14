Рейтинг@Mail.ru
15:52 14.01.2026 (обновлено: 16:07 14.01.2026)
ФИФА наложила трансферный бан на "Ростов"
ФИФА наложила трансферный бан на "Ростов"
спорт, международная федерация футбола (фифа), ростов, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл, трансферы
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ, Трансферы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутболисты "Ростова"
Футболисты Ростова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Футболисты "Ростова". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте организации.
Запрет вступил в силу 13 января и будет действовать на протяжении трех регистрационных периодов.
В декабре ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат России из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей. Позднее в пресс-службе клуба заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".
Эмблема Ростова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России
23 декабря 2025, 22:29
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)РостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛТрансферы
 
