"Реал Сосьедад" с Захаряном вышел в следующий раунд Кубка Испании
Футбол
 
02:58 14.01.2026 (обновлено: 09:11 14.01.2026)
"Реал Сосьедад" с Захаряном вышел в следующий раунд Кубка Испании
"Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, по пенальти обыграл "Осасуну" в домашнем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T02:58:00+03:00
2026-01-14T09:11:00+03:00
футбол
спорт
испания
микель оярсабаль
арсен захарян
реал сосьедад
кубок испании
осасуна
спорт, испания, микель оярсабаль, арсен захарян, реал сосьедад, кубок испании, осасуна, хон монкайола, депортиво (ла-корунья), игор субельдия
"Реал Сосьедад" с Захаряном вышел в следующий раунд Кубка Испании

"Реал Сосьедад" по пенальти победил "Осасуну" в Кубке Испании

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес)
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес). Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, по пенальти обыграл "Осасуну" в домашнем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла во вторник в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев мячи в ворота гостей забили Беньят Туррьентес (75-я минута) и Игор Субельдия (90). У "Осасуны" отличился Хон Монкайола (4). Автоголом отметился футболист "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль (17), который также не смог реализовать пенальти в дополнительное время.
Кубок Испании
13 января 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
Реал Сосьедад
3 : 24:3
Осасуна
75‎’‎ • Беньят Туррьентес
90‎’‎ • Игор Субельдия
121‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
121‎’‎ • Гонсалу Гедеш (П)
121‎’‎ • Карлос Солер (П)
121‎’‎ • Серхио Гомес (П)
04‎’‎ • Хон Монкайола
17‎’‎ • Микель Ойарсабаль (А)
121‎’‎ • Анте Будимир (П)
121‎’‎ • Лукас Торро (П)
121‎’‎ • Хави Галан (П)
В послематчевой серии пенальти победу одержали футболисты "Реал Сосьедад" - 4:3. Захарян, вышедший на замену на 55-й минуте, бил пятым и стал единственным игроком команды, которому не удалось реализовать 11-метровый удар.
Соперник "Реал Сосьедад" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.

Итоги других матчей вечера:

Болельщики Реал Соьедад - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе
10 января, 01:04
 
