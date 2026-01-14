"Реал Сосьедад" с Захаряном вышел в следующий раунд Кубка Испании

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, по пенальти обыграл "Осасуну" в домашнем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла во вторник в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев мячи в ворота гостей забили Беньят Туррьентес (75-я минута) и Игор Субельдия (90). У "Осасуны" отличился Хон Монкайола (4). Автоголом отметился футболист "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль (17), который также не смог реализовать пенальти в дополнительное время.
Кубок Испании
13 января 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
75’ • Беньят Туррьентес
90’ • Игор Субельдия
121’ • Микель Ойарсабаль (П)
121’ • Гонсалу Гедеш (П)
121’ • Карлос Солер (П)
121’ • Серхио Гомес (П)
04’ • Хон Монкайола
17’ • Микель Ойарсабаль (А)
121’ • Анте Будимир (П)
121’ • Лукас Торро (П)
121’ • Хави Галан (П)
В послематчевой серии пенальти победу одержали футболисты "Реал Сосьедад" - 4:3. Захарян, вышедший на замену на 55-й минуте, бил пятым и стал единственным игроком команды, которому не удалось реализовать 11-метровый удар.
Соперник "Реал Сосьедад" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.
