Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ
Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первую группу своих солдат, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:53:00+03:00
2026-01-14T21:53:00+03:00
2026-01-14T23:05:00+03:00
в мире
германия
гренландия
bild
нато
германия
гренландия
Новости
в мире, германия, гренландия, bild, нато
В мире, Германия, Гренландия, Bild, НАТО
