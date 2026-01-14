Рейтинг@Mail.ru
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ
21:53 14.01.2026 (обновлено: 23:05 14.01.2026)
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ
Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первую группу своих солдат, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, германия, гренландия, bild, нато
В мире, Германия, Гренландия, Bild, НАТО
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ

Bild: Германия на этой неделе может направить в Гренландию первую группу солдат

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первую группу своих солдат, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
"Германия уже на этой неделе отправит первых своих солдат в Гренландию", - пишет издание.
По данным газеты, сначала будет отправлен отряд из нескольких военнослужащих бундесвера. Представитель минобороны обороны Германии заявил изданию, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
"В четверг вылетит первый разведывательный отряд… Кроме того, другие европейские партнеры по НАТО присоединятся к этой операции", - заключает издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины
Заголовок открываемого материала