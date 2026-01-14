Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню

ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Обе инициативы по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не собрали достаточного числа голосов для принятия, свидетельствуют результаты голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента).
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявила спикер Яэль-Брон Пиве по итогам рассмотрения второй за день инициативы. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Первую инициативу выдвинули представители левой партии "Непокорившаяся Франция", и за нее проголосовало 256 депутатов при необходимом большинстве в 289 членов Национального собрания. Авторами второй инициативы стали парламентарии от правой партии "Национальное объединение", парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Инициатива правых получила поддержку 142 депутатов нижней палаты французского парламента.
Депутаты от "Национального объединения" проголосовали за обе инициативы по вынесению вотума недоверия кабмину, в то время как левые, голосовавшие за инициативу "Непокорившейся Франции", не поддержали аналогичную инициативу правых.
Депутаты от центристской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона и союзные им политические силы в голосованиях по двум инициативам не участвовали.
Обе инициативы были выдвинуты оппозиционными политическими силами после одобрения со стороны ЕС соглашения о свободной торговле с Меркосур. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.