Рейтинг@Mail.ru
Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/frantsiya-2067924105.html
Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню
Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню - РИА Новости, 14.01.2026
Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню
Обе инициативы по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не собрали достаточного числа голосов для принятия,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:46:00+03:00
2026-01-14T21:46:00+03:00
в мире
уругвай
франция
парагвай
урсула фон дер ляйен
себастьян лекорню
марин ле пен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd828ea3df0c7e5bd8bf0c8ea840e503.jpg
https://ria.ru/20260114/frantsija-2067900767.html
https://ria.ru/20260114/otnosheniya-2067909756.html
https://ria.ru/20260114/filippo-2067852640.html
уругвай
франция
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e331d54b149678f0226ce63c2fa0903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уругвай, франция, парагвай, урсула фон дер ляйен, себастьян лекорню, марин ле пен, евросоюз, возрождение, еврокомиссия
В мире, Уругвай, Франция, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен, Евросоюз, Возрождение, Еврокомиссия
Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню

Французский парламент отклонил два вотума недоверия кабмину Лекорню за день

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Обе инициативы по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не собрали достаточного числа голосов для принятия, свидетельствуют результаты голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента).
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявила спикер Яэль-Брон Пиве по итогам рассмотрения второй за день инициативы. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции заявили, что изучают возможность отправки Eutelsat в Иран
19:05
Первую инициативу выдвинули представители левой партии "Непокорившаяся Франция", и за нее проголосовало 256 депутатов при необходимом большинстве в 289 членов Национального собрания. Авторами второй инициативы стали парламентарии от правой партии "Национальное объединение", парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Инициатива правых получила поддержку 142 депутатов нижней палаты французского парламента.
Депутаты от "Национального объединения" проголосовали за обе инициативы по вынесению вотума недоверия кабмину, в то время как левые, голосовавшие за инициативу "Непокорившейся Франции", не поддержали аналогичную инициативу правых.
Депутаты от центристской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона и союзные им политические силы в голосованиях по двум инициативам не участвовали.
Обе инициативы были выдвинуты оппозиционными политическими силами после одобрения со стороны ЕС соглашения о свободной торговле с Меркосур. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Французский политик призвал восстановить отношения с Россией, пишет Figaro
19:53
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины
16:20
 
В миреУругвайФранцияПарагвайУрсула фон дер ЛяйенСебастьян ЛекорнюМарин Ле ПенЕвросоюзВозрождениеЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала