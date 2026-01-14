Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал слова Макрона о Гренландии
16:17 14.01.2026
Французский политик раскритиковал слова Макрона о Гренландии
Французский политик раскритиковал слова Макрона о Гренландии
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в среду назвал наглостью слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он серьезно относится... РИА Новости, 14.01.2026
Французский политик раскритиковал слова Макрона о Гренландии

Филиппо назвал слова Макрона о Гренландии наглостью

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в среду назвал наглостью слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он серьезно относится к заявлениям США по Гренландии.
Ранее официальный представитель французского кабмина Мод Брежон, выступая на брифинге, сообщила о том, что Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии на фоне притязаний США на остров и "не недооценивает" заявления американцев. Брежон добавила, что Франция очень внимательно следит за ситуацией и будет действовать в полной солидарности с Данией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США
15:15
"Колоссальная наглость! На заседании совета министров Макрон выразил обеспокоенность по поводу "суверенитета Гренландии и Дании" после заявлений (президента США Дональда - ред.) Трампа. В то время как тот же самый Макрон с каждым днем все больше подрывает суверенитет Франции, передавая ВСЕ Европейскому союзу... (и который - ред.) даже не говорит о "суверенитете Франции", а только о "суверенитете Европы!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, Филиппо призвал членов французского парламента инициировать процесс отрешения Макрона от должности президента страны.
"(Давайте проявим - ред.) хоть немного приличия! Парламентарии, отстраните вы его уже от должности!" - написал Филиппо.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
16:05
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
