МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Константин Белов. Аэропорт Лаппеенранты парализован: нет персонала, не чистится полоса, рейсы отменены до лета. Теперь аэропорту грозит закрытие.

И правительство, и жители отказываются верить в причину. Но это — далеко не единственная проблема Финляндии.

Неудачно разорвали связи

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии фактически остановил работу. Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца марта 2026-ого. Причина — катастрофическое сокращение потока российских туристов, за счет которых тут, собственно, и шла работа.

"Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается", — констатирует обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.

По его оценкам, десятки тысяч предпринимателей и простых граждан Финляндии остаются без работы и погружаются в долги.

Цена политического решения

Потери носят системный характер. По данным Конфедерации промышленности Финляндии, общие убытки достигли четырех миллиардов долларов. Серьезно пострадали ключевые секторы: пассажирские перевозки и логистика, машиностроение, производство подъемно-транспортного оборудования, судостроение. Директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми признает : финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией.

Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности, приводит конкретные цифры

"Экспорт машин, оборудования, электроники уже к марту 2022-го рухнул на 63 процента. Также значительно сократились поставки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, прежде всего молочных продуктов".

Из более чем двух тысяч компаний, торговавших с Россией, осталось меньше сотни.

Особенно сильным стал удар по туристической сфере, исторически ориентированной на соседа. В Хельсинки, пытаясь смягчить оценку ситуации, заявляли о переориентации экспорта на другие рынки.

"Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м", — отмечалось в обзоре Банка Финляндии. Однако, как указывают эксперты, эти успехи не смогли перекрыть масштаб потери емкого, близкого и понятного российского рынка.

Двойной удар санкций

Отдельная драма разворачивается в лесопромышленном комплексе — одном из столпов финской экономики. Россия была не только крупным покупателем финской целлюлозы, бумаги и картона, но и ключевым поставщиком сырья. Введение эмбарго на импорт российской древесины в рамках санкций ЕС в 2022 году нанесло двойной удар.

Финляндия была вынуждена резко нарастить вырубку собственного леса (в 2024 году — на 11 миллионов кубометров больше, чем в 2023-м) и увеличить закупки в Латвии, Эстонии и Турции. Однако этого оказалось недостаточно.

"Компенсировать удалось лишь малую часть российского импорта. В 2023-м зарубежные поставки древесины не превышали 40 процентов показателя 2019 года. И вырубка леса не устранила дефицит", — констатировал Банк Финляндии.

Парадоксально, но в то время как Финляндия борется с дефицитом и ростом издержек, Россия успешно переориентировала лесной экспорт. Уже в 2023 году поставки древесины и изделий из нее в дружественные страны выросли на треть, достигнув четырех миллиардов долларов.

"Самоубийственная политика"

Экономический спад закономерно оборачивается социальными проблемами. По данным агентства Suomen Asiakastieto, почти 12,4 тысячи человек в Финляндии потеряли работу, а общий уровень безработицы достиг максимума с 2009 года — 10,3 процента.

В наиболее пострадавших приграничных районах ситуация еще тяжелее. В Южной Карелии, как сообщало агентство Bloomberg, уровень безработицы в некоторых городах с населением 25 тысяч человек доходит до 15 процентов, что значительно превышает средний по стране показатель.

Премьер-министр Петтери Орпо вынужден был признать, что рост экономики "не соответствует желаемому".

"Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность", — заявил он.

Эксперты оценивают ситуацию еще более жестко. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин отмечал , что спровоцированный разрывом связей кризис может обернуться для Финляндии полноценной экономической катастрофой.

По его словам, при сохранении властями "самоубийственной политики", когда значительные ресурсы направляются не на помощь бизнесу и гражданам, а на военные расходы (в 2026 году на оборону планируется выделить 6,3 миллиарда евро), кризис будет только углубляться.

Хельсинки в отчаянии

События развиваются на фоне кардинального изменения политического ландшафта. Вступление Финляндии в НАТО в 2023 году окончательно перевело отношения с Москвой в иную плоскость.

Пока в Хельсинки пытаются адаптироваться, на местах бизнес и обычные жители приграничья сталкиваются с суровой реальностью: пустующие торговые центры, остановленные производства, растущая безработица и неопределенное будущее.

Время покажет, удастся ли найти адекватную замену утраченным связям или страна будет еще долго подсчитывать растущие убытки от того самого "восточного направления", которое когда-то считалось ее стратегическим преимуществом.