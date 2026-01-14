Финляндии грозит экономическая катастрофа. Причину не хотят признавать

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Константин Белов. Аэропорт Лаппеенранты парализован: нет персонала, не чистится полоса, рейсы отменены до лета. Теперь аэропорту грозит закрытие.
И правительство, и жители отказываются верить в причину. Но это — далеко не единственная проблема Финляндии.
Неудачно разорвали связи
Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии фактически остановил работу. Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца марта 2026-ого. Причина — катастрофическое сокращение потока российских туристов, за счет которых тут, собственно, и шла работа.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовДвойник Трампа и туристы около президентского дворца в Хельсинки. 15 июля 2018 года
Двойник Трампа и туристы около президентского дворца в Хельсинки. 15 июля 2018 года
"Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается", — констатирует обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.
По его оценкам, десятки тысяч предпринимателей и простых граждан Финляндии остаются без работы и погружаются в долги.
Цена политического решения
Потери носят системный характер. По данным Конфедерации промышленности Финляндии, общие убытки достигли четырех миллиардов долларов. Серьезно пострадали ключевые секторы: пассажирские перевозки и логистика, машиностроение, производство подъемно-транспортного оборудования, судостроение. Директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми признает: финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией.
Судостроительный завод
Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности, приводит конкретные цифры:
"Экспорт машин, оборудования, электроники уже к марту 2022-го рухнул на 63 процента. Также значительно сократились поставки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, прежде всего молочных продуктов".
Из более чем двух тысяч компаний, торговавших с Россией, осталось меньше сотни.
Особенно сильным стал удар по туристической сфере, исторически ориентированной на соседа. В Хельсинки, пытаясь смягчить оценку ситуации, заявляли о переориентации экспорта на другие рынки.
"Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м", — отмечалось в обзоре Банка Финляндии. Однако, как указывают эксперты, эти успехи не смогли перекрыть масштаб потери емкого, близкого и понятного российского рынка.
Двойной удар санкций
Отдельная драма разворачивается в лесопромышленном комплексе — одном из столпов финской экономики. Россия была не только крупным покупателем финской целлюлозы, бумаги и картона, но и ключевым поставщиком сырья. Введение эмбарго на импорт российской древесины в рамках санкций ЕС в 2022 году нанесло двойной удар.
Финляндия была вынуждена резко нарастить вырубку собственного леса (в 2024 году — на 11 миллионов кубометров больше, чем в 2023-м) и увеличить закупки в Латвии, Эстонии и Турции. Однако этого оказалось недостаточно.
"Компенсировать удалось лишь малую часть российского импорта. В 2023-м зарубежные поставки древесины не превышали 40 процентов показателя 2019 года. И вырубка леса не устранила дефицит", — констатировал Банк Финляндии.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесопогрузчик перемещает бревна со склада круглой древесины
Лесопогрузчик перемещает бревна со склада круглой древесины
Парадоксально, но в то время как Финляндия борется с дефицитом и ростом издержек, Россия успешно переориентировала лесной экспорт. Уже в 2023 году поставки древесины и изделий из нее в дружественные страны выросли на треть, достигнув четырех миллиардов долларов.
"Самоубийственная политика"
Экономический спад закономерно оборачивается социальными проблемами. По данным агентства Suomen Asiakastieto, почти 12,4 тысячи человек в Финляндии потеряли работу, а общий уровень безработицы достиг максимума с 2009 года — 10,3 процента.
В наиболее пострадавших приграничных районах ситуация еще тяжелее. В Южной Карелии, как сообщало агентство Bloomberg, уровень безработицы в некоторых городах с населением 25 тысяч человек доходит до 15 процентов, что значительно превышает средний по стране показатель.
Премьер-министр Петтери Орпо вынужден был признать, что рост экономики "не соответствует желаемому".
"Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность", — заявил он.
Эксперты оценивают ситуацию еще более жестко. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин отмечал, что спровоцированный разрывом связей кризис может обернуться для Финляндии полноценной экономической катастрофой.
По его словам, при сохранении властями "самоубийственной политики", когда значительные ресурсы направляются не на помощь бизнесу и гражданам, а на военные расходы (в 2026 году на оборону планируется выделить 6,3 миллиарда евро), кризис будет только углубляться.
Хельсинки в отчаянии
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
События развиваются на фоне кардинального изменения политического ландшафта. Вступление Финляндии в НАТО в 2023 году окончательно перевело отношения с Москвой в иную плоскость.
Пока в Хельсинки пытаются адаптироваться, на местах бизнес и обычные жители приграничья сталкиваются с суровой реальностью: пустующие торговые центры, остановленные производства, растущая безработица и неопределенное будущее.
Время покажет, удастся ли найти адекватную замену утраченным связям или страна будет еще долго подсчитывать растущие убытки от того самого "восточного направления", которое когда-то считалось ее стратегическим преимуществом.
© Иллюстрация РИА НовостиФинансовый кризис, ЕС
© Иллюстрация РИА Новости
Финансовый кризис, ЕС