Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины

"Итак, в связи с этим: мы не даем Украине ни единого евро, мы выходим из ЕС, конечно же!" — написал политик.



В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.