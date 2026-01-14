Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X план Германии в отношении Украины.
Накануне издание Politico написало о расколе между Германией и Францией в вопросе закупок оружия для Украины. Так, Берлин считает, что часть из 90 миллиардов евро, которые решила выделить Европа, нужно потратить на приобретение вооружений либо у США, либо у тех стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку, и к которым относится в ФРГ. По мнению Филиппо, это ставит Париж в невыгодное положение.
"Итак, в связи с этим: мы не даем Украине ни единого евро, мы выходим из ЕС, конечно же!" — написал политик.
В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.
