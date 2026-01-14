Рейтинг@Mail.ru
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/filippo-2067852640.html
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины - РИА Новости, 14.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X план Германии в отношении Украины. Накануне издание Politico написало о... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:20:00+03:00
2026-01-14T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
франция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_316940bfdf283c6b94688cb1f5d9b4e2.jpg
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067767297.html
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067727155.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01f4cf44130af3b5fb9a224e26645841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Франция, Евросоюз
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины

Филиппо призвал выйти из ЕС из-за плана Германии в отношении Украины

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X план Германии в отношении Украины.

Накануне издание Politico написало о расколе между Германией и Францией в вопросе закупок оружия для Украины. Так, Берлин считает, что часть из 90 миллиардов евро, которые решила выделить Европа, нужно потратить на приобретение вооружений либо у США, либо у тех стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку, и к которым относится в ФРГ. По мнению Филиппо, это ставит Париж в невыгодное положение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара
11:39
"Итак, в связи с этим: мы не даем Украине ни единого евро, мы выходим из ЕС, конечно же!" — написал политик.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках
08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала