ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:26 14.01.2026
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) хочет внедрить два полуфинала Гран-при и расширить сезон в фигурном катании, говорится во внутреннем документе... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
https://ria.ru/20260114/velikobritaniya--2067742836.html
фигурное катание, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании

ISU хочет внедрить полуфиналы Гран-при по фигурному катанию и удлинить сезон

Фигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) хочет внедрить два полуфинала Гран-при и расширить сезон в фигурном катании, говорится во внутреннем документе организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что текущий международный календарь не устраивает ISU по нескольким причинам, среди которых наложение соревнований одно на другое, ограниченные сроки восстановления спортсменов из-за слишком насыщенного расписания стартов осенью.
Поэтому предлагается проводить основной сезон с сентября до середины апреля. Два полуфинала Гран-при предполагается встроить в расписание в начало-середину января (в сезонах, когда нет Олимпийских игр). При таком регламенте Финал Гран-при будет проходить на стыке января и февраля, а чемпионат мира – в первой половине апреля. Кроме того, в сезонах без Олимпиад предлагается проводить национальные чемпионаты во второй половине февраля.
Изменения предполагается внести с сезона-2027/28. По текущим правилам, подобные предложения должны поступать на рассмотрение совета ISU.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ
10:03
 
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
 
