ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании
14.01.2026

Международный союз конькобежцев (ISU) хочет внедрить два полуфинала Гран-при и расширить сезон в фигурном катании, говорится во внутреннем документе
2026-01-14T14:26:00+03:00
Новости
ru-RU
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) хочет внедрить два полуфинала Гран-при и расширить сезон в фигурном катании, говорится во внутреннем документе организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что текущий международный календарь не устраивает ISU по нескольким причинам, среди которых наложение соревнований одно на другое, ограниченные сроки восстановления спортсменов из-за слишком насыщенного расписания стартов осенью.
Поэтому предлагается проводить основной сезон с сентября до середины апреля. Два полуфинала Гран-при предполагается встроить в расписание в начало-середину января (в сезонах, когда нет Олимпийских игр). При таком регламенте Финал Гран-при будет проходить на стыке января и февраля, а чемпионат мира – в первой половине апреля. Кроме того, в сезонах без Олимпиад предлагается проводить национальные чемпионаты во второй половине февраля.
Изменения предполагается внести с сезона-2027/28. По текущим правилам, подобные предложения должны поступать на рассмотрение совета ISU.