ISU хочет удлинить сезон в фигурном катании

Отмечается, что текущий международный календарь не устраивает ISU по нескольким причинам, среди которых наложение соревнований одно на другое, ограниченные сроки восстановления спортсменов из-за слишком насыщенного расписания стартов осенью.

Поэтому предлагается проводить основной сезон с сентября до середины апреля. Два полуфинала Гран-при предполагается встроить в расписание в начало-середину января (в сезонах, когда нет Олимпийских игр). При таком регламенте Финал Гран-при будет проходить на стыке января и февраля, а чемпионат мира – в первой половине апреля. Кроме того, в сезонах без Олимпиад предлагается проводить национальные чемпионаты во второй половине февраля.