"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:58 14.01.2026 (обновлено: 16:09 14.01.2026)
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова рано ушла из спорта. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова)
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова)
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой

Тарасова: очень жаль, что Трусова рано ушла из спорта

Александра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Александра Игнатова (Трусова). Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова рано ушла из спорта.
Трусова впервые принимает участие в проекте "Ледниковый период". Она выступает в дуэте с актером Иваном Жвакиным. Спортсменке 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
«
"Какая прелесть эта Саша, так мы по тебе соскучились, ты не докаталась в спорте. Только начали тебя любить всей душой - ты ушла. Очень жалею. Сегодня ты показала себя с другой стороны, ты была актерски очень хороша. Понимала, что ты делаешь", - сказала Тарасова Трусовой после проката.
Трусова и фигурист Макар Игнатов зарегистрировали свой брак 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у пары родился сын.
«
"Ты не просто выдающаяся катальщица, ты и мать. Часто смотрю твои фотографии с ребенком. Пусть ребенок тоже пойдет в фигурное катание. Мы постараемся дождаться его в этом проекте", - добавила Тарасова.
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваАлександра Игнатова (Трусова)
 
