"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова рано ушла из спорта.
14.01.2026
2026-01-14T15:58:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
спорт, татьяна тарасова, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова)
"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой
Тарасова: очень жаль, что Трусова рано ушла из спорта
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова рано ушла из спорта.
Трусова впервые принимает участие в проекте "Ледниковый период". Она выступает в дуэте с актером Иваном Жвакиным. Спортсменке 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
"Какая прелесть эта Саша, так мы по тебе соскучились, ты не докаталась в спорте. Только начали тебя любить всей душой - ты ушла. Очень жалею. Сегодня ты показала себя с другой стороны, ты была актерски очень хороша. Понимала, что ты делаешь", - сказала Тарасова Трусовой после проката.
Трусова и фигурист Макар Игнатов зарегистрировали свой брак 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у пары родился сын.
"Ты не просто выдающаяся катальщица, ты и мать. Часто смотрю твои фотографии с ребенком. Пусть ребенок тоже пойдет в фигурное катание. Мы постараемся дождаться его в этом проекте", - добавила Тарасова.