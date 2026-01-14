"Очень жалею": Тарасова трогательно обратилась к Трусовой

«

"Какая прелесть эта Саша, так мы по тебе соскучились, ты не докаталась в спорте. Только начали тебя любить всей душой - ты ушла. Очень жалею. Сегодня ты показала себя с другой стороны, ты была актерски очень хороша. Понимала, что ты делаешь", - сказала Тарасова Трусовой после проката.