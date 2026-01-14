СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась адресом, призвав Россию продемонстрировать заинтересованность в мире.

По его словам, западные страны погрязли в украинском кризисе как в болоте.