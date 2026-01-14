Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой - РИА Новости, 14.01.2026
01:48 14.01.2026
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой - РИА Новости, 14.01.2026
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась адресом, призвав Россию... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
россия
европа
урсула фон дер ляйен
владимир константинов
еврокомиссия
россия
европа
2026
в мире, россия, европа, урсула фон дер ляйен, владимир константинов, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Константинов, Еврокомиссия
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой

Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой адресом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась адресом, призвав Россию продемонстрировать заинтересованность в мире.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.
"Такое ощущение, что она стоит перед зеркалом и сама с собой разговаривает. Сколько раз еще можно говорить про мир, про условия? Урсула фон дер Ляйен ошиблась адресом. Все претензии нужно предъявлять себе самой. Именно Евросоюз не дает Зеленскому заключить мир", - сказал Константинов.
По его словам, западные страны погрязли в украинском кризисе как в болоте.
"Для западной Европы украинский конфликт стал своего рода политическим фундаментом для существования", - подчеркнул глава парламента.
