Эстонский премьер предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность
Эстонский премьер предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность - РИА Новости, 14.01.2026
Эстонский премьер предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил внедрить искусственный интеллект в законодательную деятельность на фоне ошибочной отмены парламентом налогового...
2026-01-14T18:42:00+03:00
2026-01-14T18:42:00+03:00
2026-01-14T18:42:00+03:00
в мире
эстония
эстония
Новости
Эстонский премьер предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность
Премьер Эстонии Михал предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил внедрить искусственный интеллект в законодательную деятельность на фоне ошибочной отмены парламентом налогового платежа на онлайн-казино.
Накануне телерадиокомпания ERR сообщала, что парламент страны случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, министерство финансов страны принесло извинения. Как отмечает ERR, бывший заместитель генерального секретаря по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций, в настоящее время занимающий должность советника главы украинского министерства цифровой трансформации, Луукас Кристьян Ильвес в среду представил разработанный им инструмент на основе искусственного интеллекта для выявления ошибок в законодательных текстах.
"Луукас Кристьян Ильвес создал для Рийгикогу (парламент - ред.) инструмент для выявления ошибок. Если бы что-то подобное применялось на практике, мы бы снова стали лучше. И стоит сказать о том, как важно учиться на своих ошибках", - написал Михал в соцсетях, его слова приводит ERR.