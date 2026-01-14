Эстонский премьер предложил внедрить ИИ в законодательную деятельность

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил внедрить искусственный интеллект в законодательную деятельность на фоне ошибочной отмены парламентом налогового платежа на онлайн-казино.

Накануне телерадиокомпания ERR сообщала, что парламент страны случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, министерство финансов страны принесло извинения. Как отмечает ERR, бывший заместитель генерального секретаря по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций, в настоящее время занимающий должность советника главы украинского министерства цифровой трансформации, Луукас Кристьян Ильвес в среду представил разработанный им инструмент на основе искусственного интеллекта для выявления ошибок в законодательных текстах.