В Эфиопии при нападении погибли двое турецких туристов
Двое туристов из Турции, в том числе известный бизнесмен, погибли в результате нападения неизвестных на юге Эфиопии, сообщил посол Турции в стране Берк Баран. РИА Новости, 14.01.2026
В Эфиопии при нападении неизвестных погибли два турецких туриста
СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости.
Двое туристов из Турции, в том числе известный бизнесмен, погибли в результате нападения неизвестных на юге Эфиопии, сообщил
посол Турции в стране Берк Баран.
"Двое граждан Турции Эрдоган Акбулак и Дженгизхан Гюнгёр, а также эфиопский водитель погибли утром 12 января в результате нападения в городе Тум на юго-западе Эфиопии", - сообщил посол госагентству Anadolu.
По его словам, двое находившихся в другой машине турецких туристов смогли сбежать с места происшествия, не получив ранений.
Эфиопские власти выразили соболезнования и ведут расследование с целью найти злоумышленников, отметил посол.
Он подчеркнул, что место нападения круглогодично пользуется популярностью среди туристических групп, но посоветовал изучать как следует информацию перед поездкой.
Погибший в результате инцидента Акбулак был основателем и владельцем компании Silkar Madencilik, производителя мрамора, мозаики и плитки, продукция компании экспортируется в 35 стран. Компания подтвердила гибель Акбулака и сообщила, что его похороны запланированы на четверг в Стамбуле.