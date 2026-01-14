Рейтинг@Mail.ru
13:40 14.01.2026
СК выясняет обстоятельства избиения подростка в Дзержинске
СК выясняет обстоятельства избиения подростка в Дзержинске

В Дзержинске выясняют обстоятельства избиения подростка сверстниками

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура в Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения сверстниками в Дзержинске подростка, длительно подвергавшегося буллингу, сообщают пресс-службы ведомств.
По информации регионального СУСК, в средствах массовой информации выявлена публикация об избиении подростка около одной из школ Дзержинска. В ведомстве отметили, что ранее несовершеннолетний на протяжении месяца подвергался буллингу.
"По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области информирует о том, что проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену
10:53
 
ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
