В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет

ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи скончался в королевстве, его семья утверждает, что ему было 142 года, сообщила саудовская газета "Оказ".

По утверждению его родных, аль-Вадаи родился в 1884 году в месте Дахран-эль-Джануб еще до объединения разных регионов Аравийского полуострова в единое государство - королевство Саудовская Аравия и успел пожить при нескольких саудовских монархах - от основателя королевства Абдель Азиза до нынешнего правителя Салмана.

Как рассказывают его родные, аль-Вадаи был известен своими мягкими манерами, мужеством и физической силой и даже в последние годы жизни оставался социально активным членом своего сообщества. При этом, как считают они, основной причиной его долголетия стал режим питания, он ел мало продуктов, в основном непророщенную пшеницу, мед, изюм, топленое масло, пил айран.

На похоронной молитве в мечети Ас-Сук в южной части провинции Дахран присутствовали более семи тысяч человек. Позже он был похоронен в своей родной деревне Аль-Рашид.

Его семья также сообщила, что он был глубоко религиозен и совершил хадж более 40 раз.