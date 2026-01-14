Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 14.01.2026 (обновлено: 10:19 15.01.2026)
https://ria.ru/20260114/dolgozhitel-2067935364.html
В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет
В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет - РИА Новости, 15.01.2026
В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет
Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи скончался в королевстве, его семья утверждает, что ему было 142 года, сообщила саудовская газета "Оказ". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-14T23:20:00+03:00
2026-01-15T10:19:00+03:00
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067989425_0:129:979:680_1920x0_80_0_0_f170fcf32c5b583dd9a5ef408573e1e5.jpg
https://ria.ru/20250913/zhitel-2041580709.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067989425_0:50:979:784_1920x0_80_0_0_f038bb2a71f83cf9d2e343e2af4da683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии скончался долгожитель в возрасте 142 лет

© Фото : AWADFRHAN/X Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи
 Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : AWADFRHAN/X
Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи скончался в королевстве, его семья утверждает, что ему было 142 года, сообщила саудовская газета "Оказ".
По утверждению его родных, аль-Вадаи родился в 1884 году в месте Дахран-эль-Джануб еще до объединения разных регионов Аравийского полуострова в единое государство - королевство Саудовская Аравия и успел пожить при нескольких саудовских монархах - от основателя королевства Абдель Азиза до нынешнего правителя Салмана.
Как рассказывают его родные, аль-Вадаи был известен своими мягкими манерами, мужеством и физической силой и даже в последние годы жизни оставался социально активным членом своего сообщества. При этом, как считают они, основной причиной его долголетия стал режим питания, он ел мало продуктов, в основном непророщенную пшеницу, мед, изюм, топленое масло, пил айран.
На похоронной молитве в мечети Ас-Сук в южной части провинции Дахран присутствовали более семи тысяч человек. Позже он был похоронен в своей родной деревне Аль-Рашид.
Его семья также сообщила, что он был глубоко религиозен и совершил хадж более 40 раз.
По данным издания, от трех браков у долгожителя остались 134 ребенка и внука. Последний брак он заключил в возрасте 110 лет, жена родила ему девять детей.
Хувайдо Умарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Узбекистане долгожительница может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 
13 сентября 2025, 00:00
 
В миреСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала