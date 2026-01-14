Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 14 января
14.01.2026
"Динамо" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 14 января
"Динамо" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 14 января
Московское "Динамо" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
https://ria.ru/20260113/kkhl-2067687123.html
"Динамо" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 14 января

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Московское "Динамо" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 14 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
