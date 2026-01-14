Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 14.01.2026 (обновлено: 17:00 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/delo-2067860358.html
СК возбудил дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей
СК возбудил дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей - РИА Новости, 14.01.2026
СК возбудил дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей
Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:47:00+03:00
2026-01-14T17:00:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
https://ria.ru/20260108/khischenie-2066862539.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей

СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов свыше 500 млн руб

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на поставку кабельной продукции, сообщил Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.
Москве военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Титан" Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2022 по 2025 год между государственным заказчиком и компанией "Титан" заключались контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 миллионов рублей. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Керимова. Фигуранты дела, предоставляя заведомо ложные финансовые документы, похитили часть средств, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
"У следствия имеются сведения, что в указанный период Керимов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 миллионов рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - заключили следователи.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА
8 января, 12:49
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала