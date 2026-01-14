РИА Новости
Дания и США создадут переговорную группу по вопросу безопасности Гренландии
Дания и США создадут переговорную группу по вопросу безопасности Гренландии
Нуук, Гренландия. Архивное фото