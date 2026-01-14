Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане загорелся детский сад - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 14.01.2026 (обновлено: 08:52 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/dagestan-2067729828.html
В Дагестане загорелся детский сад
В Дагестане загорелся детский сад - РИА Новости, 14.01.2026
В Дагестане загорелся детский сад
Пожар произошел в детском саду в Ахвахском районе Дагестана, площадь возгорания составила почти 500 "квадратов", обошлось без пострадавших, сообщается в канале... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T08:51:00+03:00
2026-01-14T08:52:00+03:00
происшествия
ахвахский район
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20250421/mchs-2012440987.html
ахвахский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ахвахский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Ахвахский район, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане загорелся детский сад

В Ахвахском районе Дагестана загорелся детский сад

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Пожар произошел в детском саду в Ахвахском районе Дагестана, площадь возгорания составила почти 500 "квадратов", обошлось без пострадавших, сообщается в канале ГУМЧС России по республике на платформе Max.
"По системе "112" поступило сообщение о возгорании в здании детского сада в населенном пункте Карата Ахвахского района… По прибытии огнеборцы установили, что огнем повреждены кровля и два помещения дошкольного учреждения. Пожар ликвидирован на площади 485 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Всего для тушения пожара было привлечено 39 человек и 13 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, добавили в ведомстве.
В Уфе школьный автобус загорелся по ходу движения - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Уфе загорелся школьный автобус
21 апреля 2025, 07:45
 
ПроисшествияАхвахский районРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала