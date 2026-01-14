https://ria.ru/20260114/dagestan-2067729828.html
В Дагестане загорелся детский сад
В Дагестане загорелся детский сад - РИА Новости, 14.01.2026
В Дагестане загорелся детский сад
Пожар произошел в детском саду в Ахвахском районе Дагестана, площадь возгорания составила почти 500 "квадратов", обошлось без пострадавших, сообщается в канале... РИА Новости, 14.01.2026
В Дагестане загорелся детский сад
В Ахвахском районе Дагестана загорелся детский сад