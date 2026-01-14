Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности - РИА Новости, 14.01.2026
08:10 14.01.2026
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности - РИА Новости, 14.01.2026
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности
Оленевод на Чукотке подозревается в убийстве коллеги из ревности к своей сожительнице, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
чукотка
https://ria.ru/20251120/ubiystvo-2056210153.html
чукотка
2026
Новости
происшествия, чукотка
Происшествия, Чукотка
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности

На Чукотке оленевод застрелил коллегу из ревности к сожительнице

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Оленевод на Чукотке подозревается в убийстве коллеги из ревности к своей сожительнице, сообщает региональное УМВД РФ.
В ОМВД России "Билибинский" поступило сообщение о том, что в оленеводческой бригаде в 150 километрах от села Анюйск скончался 46‑летний мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы огнестрельных ранений. При допросе свидетелей установлено, что к убийству причастен ранее судимый 30‑летний оленевод.
"Мотивом преступления стала ревность к 35‑летней сожительнице. В ходе совместного распития спиртных напитков в палатке между мужчинами произошёл конфликт из‑за непристойного поведения убитого по отношению к сожительнице подозреваемого. В результате конфликта 30‑летний мужчина вышел на улицу, взял свой охотничий карабин неустановленной марки и, испытывая чувство ревности, произвёл не менее трёх прицельных выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Возбуждено дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности
20 ноября 2025, 09:44
 
ПроисшествияЧукотка
 
 
