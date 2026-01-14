https://ria.ru/20260114/chukotka-2067726857.html
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности - РИА Новости, 14.01.2026
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности
Оленевод на Чукотке подозревается в убийстве коллеги из ревности к своей сожительнице, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T08:10:00+03:00
2026-01-14T08:10:00+03:00
2026-01-14T08:10:00+03:00
происшествия
чукотка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20251120/ubiystvo-2056210153.html
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка
На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности
На Чукотке оленевод застрелил коллегу из ревности к сожительнице
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости.
Оленевод на Чукотке подозревается в убийстве коллеги из ревности к своей сожительнице, сообщает
региональное УМВД РФ.
В ОМВД России
"Билибинский" поступило сообщение о том, что в оленеводческой бригаде в 150 километрах от села Анюйск скончался 46‑летний мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы огнестрельных ранений. При допросе свидетелей установлено, что к убийству причастен ранее судимый 30‑летний оленевод.
"Мотивом преступления стала ревность к 35‑летней сожительнице. В ходе совместного распития спиртных напитков в палатке между мужчинами произошёл конфликт из‑за непристойного поведения убитого по отношению к сожительнице подозреваемого. В результате конфликта 30‑летний мужчина вышел на улицу, взял свой охотничий карабин неустановленной марки и, испытывая чувство ревности, произвёл не менее трёх прицельных выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Возбуждено дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.