На Чукотке оленевода заподозрили в убийстве из ревности

"Мотивом преступления стала ревность к 35‑летней сожительнице. В ходе совместного распития спиртных напитков в палатке между мужчинами произошёл конфликт из‑за непристойного поведения убитого по отношению к сожительнице подозреваемого. В результате конфликта 30‑летний мужчина вышел на улицу, взял свой охотничий карабин неустановленной марки и, испытывая чувство ревности, произвёл не менее трёх прицельных выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.