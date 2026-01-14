Рейтинг@Mail.ru
Метелкина и Берулава лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
 
19:13 14.01.2026
Метелкина и Берулава лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию
Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Метелкина и Берулава лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию

Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы ЧЕ по фигурному катанию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в английском Шеффилде.
По итогам программы спортсмены получили 75,96 балла. Вторыми стали немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (74,81), третьими идут выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,32).
Представляющие Францию Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (58,25) заняли восьмое место. Выступающая за Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (56,93) стали 10-ми, москвичка Дарья Данилова и Михел Цыба (46,57) из Нидерландов расположились на 15-й строчке. Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин снялись с соревнований.
Произвольную программу пары представят в четверг, чемпионат Европы завершится 17 января.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание
 
