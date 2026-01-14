Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало панику в Киеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Киева может стать серьезной проблемой для украинского бюджета, пишет "Страна.ua".
"Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будут направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые союзники могут предоставить Киеву дополнительное финансирование, однако остается угроза появления серьезной дыры в бюджете.
Положение усугубляет и резкое ухудшение ситуации в энергетике. По данным издания, прогнозируется, что реальные доходы бюджета могут оказаться существенно ниже запланированных, а расходы на этом фоне увеличатся.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.