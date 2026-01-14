Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало панику в Киеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Киева может стать серьезной проблемой для украинского бюджета, пишет "Страна.ua".

Положение усугубляет и резкое ухудшение ситуации в энергетике. По данным издания, прогнозируется, что реальные доходы бюджета могут оказаться существенно ниже запланированных, а расходы на этом фоне увеличатся.