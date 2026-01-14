Рейтинг@Mail.ru
15:49 14.01.2026 (обновлено: 19:36 14.01.2026)
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало панику в Киеве
в мире, киев, украина, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, страна.ua, антониу кошта
В мире, Киев, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Страна.ua, Антониу Кошта
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Киева может стать серьезной проблемой для украинского бюджета, пишет "Страна.ua".
"Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будут направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов
14:32
Отмечается, что некоторые союзники могут предоставить Киеву дополнительное финансирование, однако остается угроза появления серьезной дыры в бюджете.
Положение усугубляет и резкое ухудшение ситуации в энергетике. По данным издания, прогнозируется, что реальные доходы бюджета могут оказаться существенно ниже запланированных, а расходы на этом фоне увеличатся.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как подчеркнул премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита Украине
13:45
 
В миреКиевУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСтрана.uaАнтониу Кошта
 
 
