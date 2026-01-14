Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в среду подтвердила, что правительство отказалось от планов по введению обязательных цифровых удостоверений личности, сообщает телеканал Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в среду подтвердила, что правительство отказалось от планов по введению обязательных цифровых удостоверений личности, сообщает телеканал Sky News

Ранее СМИ сообщили, что правительство решило не вводить к 2029 году обязательные цифровые удостоверения для желающих устроиться на работу. О решении по введению новых удостоверений Стармер заявлял в сентябре, однако эта мера оказалась крайне непопулярной.

"Представитель правительства подтвердил, что электронные проверки права на трудоустройства будут обязательными, но для этого не потребуются обязательные цифровые удостоверения личности", - передает телеканал.

На вопрос журналистов о том, зачем нужно цифровое удостоверение личности, если оно не будет обязательным, на Даунинг-стрит ответили, что такой инструмент упростит взаимодействие граждан с государством и приведет процесс трудоустройства в соответствие с современными требованиями.

При этом в канцелярии премьера не исключили введения обязательного цифрового удостоверения личности в будущем.

В сентябре Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. Правительство заявило, что мера необходима для борьбы с нелегальным трудоустройством, однако критики заявили, что она позволит властям укрепить контроль над обществом. Петиция против введения удостоверений, опубликованная на онлайн-платформе для петиций британского парламента. набрала почти 3 миллиона подписей.

В сентябре газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией.

Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами.