Рейтинг@Mail.ru
Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/britanija-2067896195.html
Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности
Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности - РИА Новости, 14.01.2026
Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности
Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в среду подтвердила, что правительство отказалось от планов по введению обязательных цифровых... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:39:00+03:00
2026-01-14T18:39:00+03:00
в мире
кир стармер
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
https://ria.ru/20260114/starmer-2067846287.html
https://ria.ru/20260113/britanija-2067672523.html
https://ria.ru/20260113/starmer-2067497994.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кир стармер, великобритания
В мире, Кир Стармер, Великобритания
Власти Британии отказались от введения цифровых удостоверений личности

Sky News: Британия отказалась от обязательного цифрового удостоверения личности

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в среду подтвердила, что правительство отказалось от планов по введению обязательных цифровых удостоверений личности, сообщает телеканал Sky News.
Ранее СМИ сообщили, что правительство решило не вводить к 2029 году обязательные цифровые удостоверения для желающих устроиться на работу. О решении по введению новых удостоверений Стармер заявлял в сентябре, однако эта мера оказалась крайне непопулярной.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Стармер: соцсеть X приведет Grok в соответствие с британскими законами
16:05
"Представитель правительства подтвердил, что электронные проверки права на трудоустройства будут обязательными, но для этого не потребуются обязательные цифровые удостоверения личности", - передает телеканал.
На вопрос журналистов о том, зачем нужно цифровое удостоверение личности, если оно не будет обязательным, на Даунинг-стрит ответили, что такой инструмент упростит взаимодействие граждан с государством и приведет процесс трудоустройства в соответствие с современными требованиями.
При этом в канцелярии премьера не исключили введения обязательного цифрового удостоверения личности в будущем.
В сентябре Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. Правительство заявило, что мера необходима для борьбы с нелегальным трудоустройством, однако критики заявили, что она позволит властям укрепить контроль над обществом. Петиция против введения удостоверений, опубликованная на онлайн-платформе для петиций британского парламента. набрала почти 3 миллиона подписей.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Британии могут ввести запрет на соцсети детям младше 16 лет
Вчера, 19:42
В сентябре газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией.
Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами.
Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за Большим Братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, в сентябре назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты". В сентябре противники меры провели митинг в Ливерпуле рядом со зданием, где проходил ежегодный съезд правящей партии лейбористов.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска
Вчера, 04:14
 
В миреКир СтармерВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала