В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Акция протеста с требованием исключительно машинного голосования на предстоящих досрочных выборах проходит в центре болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Демонстрация организована оппозиционной коалицией ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). На кадрах и фотографиях видно, что на улицы Софии вышли сотни людей. Они держат рукописные плакаты с надписями "Не дадим украсть и эти выборы" и "Прозрачные выборы – машинное голосование".
Поводом для митинга стала идея правительства отказаться от машин для голосования и использовать сканеры для обработки бумажных бюллетеней. Оппозиционные партии настаивают на стопроцентном машинном голосовании на предстоящих парламентских выборах.
Хотя досрочные выборы еще не объявлены, участники политического процесса и наблюдатели в Болгарии не сомневаются в их неизбежности. Вероятнее всего, выборы состоятся в апреле и станут восьмыми за пять лет.