В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования
21:55 14.01.2026
В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования
В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования
Акция протеста с требованием исключительно машинного голосования на предстоящих досрочных выборах проходит в центре болгарской столицы Софии
в мире
болгария
софия (город)
https://ria.ru/20260113/bolgarija-2067667266.html
https://ria.ru/20260113/bolgariya-2067629486.html
болгария
софия (город)
В мире, Болгария, София (город)
В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования

БНТ: в Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования

Памятник Кириллу и Мефодию у здания Народной библиотеки в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Акция протеста с требованием исключительно машинного голосования на предстоящих досрочных выборах проходит в центре болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Демонстрация организована оппозиционной коалицией ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). На кадрах и фотографиях видно, что на улицы Софии вышли сотни людей. Они держат рукописные плакаты с надписями "Не дадим украсть и эти выборы" и "Прозрачные выборы – машинное голосование".
Флаги Болгаии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов
Вчера, 19:06
Вчера, 19:06
Поводом для митинга стала идея правительства отказаться от машин для голосования и использовать сканеры для обработки бумажных бюллетеней. Оппозиционные партии настаивают на стопроцентном машинном голосовании на предстоящих парламентских выборах.
Хотя досрочные выборы еще не объявлены, участники политического процесса и наблюдатели в Болгарии не сомневаются в их неизбежности. Вероятнее всего, выборы состоятся в апреле и станут восьмыми за пять лет.
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
Вчера, 16:19
Вчера, 16:19
 
В миреБолгарияСофия (город)
 
 
