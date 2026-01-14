Рейтинг@Mail.ru
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет
16:16 14.01.2026 (обновлено: 16:32 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/biznesmen-2067850123.html
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет
в мире
триполи
рим
ливия
триполи
рим
ливия
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет

© Кадр видео из соцсетейПредприниматель из Триполи демонстрирует полученную партию кнопочных мобильных телефонов, которую он заказал в 2010 году
БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости. Предприниматель из ливийской столицы опубликовал у себя в социальных сетях видео, на котором демонстрирует полученную партию кнопочных мобильных телефонов, которую он заказал в 2010 году, сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Ливийский бизнесмен в столице Триполи привлек внимание соцсетей в стране после видео, на котором он получает партию мобильных телефонов с задержкой почти в 16 лет, что вызвало одновременно и смех, и обсуждения", - говорится в материале на сайте телеканала.
Отмечается, что предприниматель заказал партию в 2010 году, но она не была доставлена вовремя и поступила только в начале 2026 года. На видео он открывает пакет, полный старых телефонов марки Nokia, сцена сопровождается смехом как самого заказчика, так и людей за кадром.
Видео вызвало массовое обсуждение в социальных сетях и бурную реакцию пользователей, которые оставляли комментарии юмористического характера. Один из них написал: "Это телефоны или антиквариат?", указывая на старость устройств и технологический разрыв с современными телефонами.
Подписчица под именем Рим в свою очередь предложила раздать эти телефоны школам, чтобы новое поколение познакомилось со старой технологией, а некоторые пользователи советовали торговцу продать их на аукционе как редкие коллекционные экземпляры.
В то же время другие отметили, что этот случай, несмотря на комичность, отражает масштабы сложностей и проблем, с которыми сталкивался сектор импорта и торговли в Ливии в последние годы из‑за нестабильности и конфликтов, приведших к сбоям в цепочках поставок и задержкам доставки.
