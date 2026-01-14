https://ria.ru/20260114/biznesmen-2067850123.html
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет - РИА Новости, 14.01.2026
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет
Предприниматель из ливийской столицы опубликовал у себя в социальных сетях видео, на котором демонстрирует полученную партию кнопочных мобильных телефонов,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:16:00+03:00
2026-01-14T16:16:00+03:00
2026-01-14T16:32:00+03:00
в мире
триполи
рим
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067855544_0:66:775:502_1920x0_80_0_0_86fded8accb696b47aafd3bd3500f550.jpg
https://ria.ru/20251202/smartfon-2059102367.html
https://ria.ru/20260113/smartfon-2067511636.html
триполи
рим
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067855544_0:33:775:615_1920x0_80_0_0_ab87bbddf5f012ba0f9b74324e94f2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, триполи, рим, ливия
В мире, Триполи, Рим, Ливия
Ливийский бизнесмен получил заказанные им кнопочные Nokia спустя 16 лет
Ливийский бизнесмен спустя 16 лет получил заказанную им партию кнопочных Nokia
БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости.
Предприниматель из ливийской столицы опубликовал у себя в социальных сетях видео, на котором демонстрирует полученную партию кнопочных мобильных телефонов, которую он заказал в 2010 году, сообщает телеканал Al-Arabiya
.
"Ливийский бизнесмен в столице Триполи
привлек внимание соцсетей в стране после видео, на котором он получает партию мобильных телефонов с задержкой почти в 16 лет, что вызвало одновременно и смех, и обсуждения", - говорится в материале на сайте телеканала.
Отмечается, что предприниматель заказал партию в 2010 году, но она не была доставлена вовремя и поступила только в начале 2026 года. На видео он открывает пакет, полный старых телефонов марки Nokia, сцена сопровождается смехом как самого заказчика, так и людей за кадром.
Видео вызвало массовое обсуждение в социальных сетях и бурную реакцию пользователей, которые оставляли комментарии юмористического характера. Один из них написал: "Это телефоны или антиквариат?", указывая на старость устройств и технологический разрыв с современными телефонами.
Подписчица под именем Рим
в свою очередь предложила раздать эти телефоны школам, чтобы новое поколение познакомилось со старой технологией, а некоторые пользователи советовали торговцу продать их на аукционе как редкие коллекционные экземпляры.
В то же время другие отметили, что этот случай, несмотря на комичность, отражает масштабы сложностей и проблем, с которыми сталкивался сектор импорта и торговли в Ливии
в последние годы из‑за нестабильности и конфликтов, приведших к сбоям в цепочках поставок и задержкам доставки.