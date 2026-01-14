Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч предпринимателей, самозанятых и других физических лиц из Кабардино-Балкарии воспользовались помощью регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

По итогам года организация оказала 3471 услугу. Всего помощь центра получили 2981 субъект малого и среднего предпринимательства, 23 самозанятых, применяющим режим "Налог на профессиональный доход", а также 899 физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Республиканский центр "Мой бизнес" работает при поддержке министерства экономического развития Кабардино-Балкарии. Специалисты организации консультируют предпринимателей, оказывают информационную и методическую помощь, а также образовательные услуги. В частности, они помогают в продвижении и сертификации товаров и услуг, размещении продукции на электронных торговых площадках, создании бизнес-планов и организации участия в выставках и бизнес-миссиях (как в России, так и в других странах).