Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:24 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/biznes-2067874041.html
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР - РИА Новости, 14.01.2026
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР
Более 3 тысяч предпринимателей, самозанятых и других физических лиц из Кабардино-Балкарии воспользовались помощью регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:24:00+03:00
2026-01-14T17:24:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937614213_0:221:2121:1414_1920x0_80_0_0_7bdb200b805b26838821537c75fded8b.jpg
https://ria.ru/20260114/uslugi-2067854999.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937614213_168:0:2053:1414_1920x0_80_0_0_36c46da6f6e716eceb85221b39e07f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР

Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тысячам субъектам МСП из Кабардино-Балкарии

© iStock.com / Drazen ZigicПредприниматель считает на калькуляторе
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / Drazen Zigic
Предприниматель считает на калькуляторе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч предпринимателей, самозанятых и других физических лиц из Кабардино-Балкарии воспользовались помощью регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики.
По итогам года организация оказала 3471 услугу. Всего помощь центра получили 2981 субъект малого и среднего предпринимательства, 23 самозанятых, применяющим режим "Налог на профессиональный доход", а также 899 физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.
Республиканский центр "Мой бизнес" работает при поддержке министерства экономического развития Кабардино-Балкарии. Специалисты организации консультируют предпринимателей, оказывают информационную и методическую помощь, а также образовательные услуги. В частности, они помогают в продвижении и сертификации товаров и услуг, размещении продукции на электронных торговых площадках, создании бизнес-планов и организации участия в выставках и бизнес-миссиях (как в России, так и в других странах).
Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" предприниматели из Кабардино-Балкарии участвовали в четырех межрегиональных и международных выставках-ярмарках. Также для бизнесменов организовали четыре бизнес-миссии, два бизнес-форума и два республиканских конкурса.
Бизнесмен считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Самарские предприниматели получили 30 тысяч услуг в центрах "Мой бизнес"
16:29
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала