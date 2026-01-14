Рейтинг@Mail.ru
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:00 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/biznes-2067757202.html
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес"
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 14.01.2026
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес"
Почти 5 тысяч предпринимателей и самозанятых Хабаровского края прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:00:00+03:00
2026-01-14T11:00:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg
https://ria.ru/20260113/zabaykale-2067538554.html
https://ria.ru/20260113/konsultatsiya-2067630655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fac86801c685d0c51aef18ba0d014a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес"

Хабаровский центр "Мой бизнес" обучил почти 5 тысяч человек в 2025 году

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 5 тысяч предпринимателей и самозанятых Хабаровского края прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Краевой центр "Мой бизнес" помогает малым и средним предприятиям на всех этапах их работы: с момента открытия до перехода в статус МСП+.
Мужчина подписывает документы в офисе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Более 500 рабочих мест создали на малых и средних предприятиях Забайкалья
Вчера, 10:48
На семинарах участники получили практические навыки. Они научились продвигать свою продукцию, искать новые рыночные ниши, работать с таргетированной рекламой в социальных сетях и освоили другие инструменты для развития бизнеса.
Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" президентского национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"В 2025 году мы сосредоточились на том, чтобы дать бизнесу максимально эффективные практические инструменты для роста, применимые в разных условиях: от благоприятных до жестких", — приводит пресс-служба слова директора краевого центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.
Она отметила, что запросы бизнеса меняются: растет интерес к партнерству, совместным проектам и выходу на новые рынки. Исходя из этого, центр предложил наиболее полезные для предпринимателей решения.
Ежегодно центр проводит обучающие курсы, а их количество увеличивается. Например, в 2024 году "Мой бизнес" организовал 138 образовательных мероприятий, а в 2025 году — уже 155.
Кроме почти 5 тысяч человек, прошедших обучение, более 3,3 тысячи предпринимателей получили в центре консультации.
Новым направлением в работе центра стала поддержка участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также членов их семей, которые хотят начать свое дело. С апреля по октябрь 2025 года в рамках губернаторского проекта "Герои Востока" центр провел три обучающих потока по программе "Бизнес для СВОих". Эта программа дает практические знания для открытия или развития бизнеса. Слушателями стали 32 человека.
"Большой интерес у предпринимателей края вызвал региональный проект "Сделано в Хабаровском крае". Цель проекта – активное продвижение продукции и услуг местных производителей в России и за ее пределами", — подчеркнула Прохорова.
Она рассказала, что для этого был разработан комплекс различных мер поддержки. Он включает финансовую помощь в виде льготных займов, имущественную поддержку через льготную аренду краевой недвижимости, а также консультационные и презентационные услуги. К последним относятся бесплатное участие в выставках и размещение товаров на полках флагманских магазинов.
По словам Прохоровой, в проекте уже участвуют 108 предприятий.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области
Вчера, 16:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала