Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 5 тысяч предпринимателей и самозанятых Хабаровского края прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Краевой центр "Мой бизнес" помогает малым и средним предприятиям на всех этапах их работы: с момента открытия до перехода в статус МСП+.

На семинарах участники получили практические навыки. Они научились продвигать свою продукцию, искать новые рыночные ниши, работать с таргетированной рекламой в социальных сетях и освоили другие инструменты для развития бизнеса.

Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" президентского национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"В 2025 году мы сосредоточились на том, чтобы дать бизнесу максимально эффективные практические инструменты для роста, применимые в разных условиях: от благоприятных до жестких", — приводит пресс-служба слова директора краевого центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.

Она отметила, что запросы бизнеса меняются: растет интерес к партнерству, совместным проектам и выходу на новые рынки. Исходя из этого, центр предложил наиболее полезные для предпринимателей решения.

Ежегодно центр проводит обучающие курсы, а их количество увеличивается. Например, в 2024 году "Мой бизнес" организовал 138 образовательных мероприятий, а в 2025 году — уже 155.

Кроме почти 5 тысяч человек, прошедших обучение, более 3,3 тысячи предпринимателей получили в центре консультации.

Новым направлением в работе центра стала поддержка участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также членов их семей, которые хотят начать свое дело. С апреля по октябрь 2025 года в рамках губернаторского проекта "Герои Востока" центр провел три обучающих потока по программе "Бизнес для СВОих". Эта программа дает практические знания для открытия или развития бизнеса. Слушателями стали 32 человека.

"Большой интерес у предпринимателей края вызвал региональный проект "Сделано в Хабаровском крае". Цель проекта – активное продвижение продукции и услуг местных производителей в России и за ее пределами", — подчеркнула Прохорова.

Она рассказала, что для этого был разработан комплекс различных мер поддержки. Он включает финансовую помощь в виде льготных займов, имущественную поддержку через льготную аренду краевой недвижимости, а также консультационные и презентационные услуги. К последним относятся бесплатное участие в выставках и размещение товаров на полках флагманских магазинов.